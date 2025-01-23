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90萬元賣清潔隊職缺 竹田鄉長貪汙檢起訴法院裁50萬元交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣謝姓婦人為幫女婿爭取竹田鄉清潔隊員職缺，與竹田鄉長吳振中達成共識，以90萬元換取職缺，謝的家人們湊齊90萬元行賄吳振中，檢方接獲線報偵辦，去年11月向法院聲押禁見吳男獲准，全案今偵結，屏檢依貪汙治罪條例起訴吳振中，今移審屏東地院，法院裁定吳50萬元交保，限制出海出境

檢方起訴指出，竹田鄉長吳振中經多次偵訊後，才改口坦承收受現金90萬元賄款犯行，且已當庭繳回犯罪所得。吳振中身為民選地方自治團體首長，本應恪盡職守，遵守國家法令，卻濫用鄉長人事任用權限，恣意以上開方式圖己私利，損害政府公信力，違背社會公義，為嚴懲貪汙並澄清吏治，仍建請屏東地院量處適當之刑，並依貪汙治罪條例第17條、刑法第37條第2項規定，宣告褫奪公權。

檢方起訴指出，謝姓婦人有意替女婿爭取竹田鄉公所清潔隊員職缺，2023年1月10日前的1月間某時，與竹田鄉長吳振中達成須支付90萬元，作為買受清潔隊員對價的共識。

謝姓婦人告知家人後，共同湊齊行賄款項90萬元現金，謝姓婦人在2023年1月27日（農曆年間）上午，開車到吳振中住處，將90萬元現金當場交予吳男，作為吳錄取謝男擔任職鄉公所清潔隊員的對價。

檢方起訴指出，竹田鄉公所行政室在同年2023年4月10日發布清潔隊員徵選公告，謝男在公告期間內報名並參與面試，鄉公所果然在同年5月10日，公告錄取謝男新任的新清潔隊員。

檢方今起訴，吳振中移審屏東地院，法院裁定吳振中50萬元交保，限制出海出境。據了解，吳振中預計明向屏東縣府民政處申請鄉長復職。吳振中收押期間，鄉長一職由縣府參議黃道東代理鄉長。

屏東縣竹田鄉長吳振中涉貪汙，以90萬元賣清潔隊員職缺，屏檢今起訴，法院裁定50萬元交保，限制出境出海。圖／報系資料照
屏東縣竹田鄉長吳振中涉貪汙，以90萬元賣清潔隊員職缺，屏檢今起訴，法院裁定50萬元交保，限制出境出海。圖／報系資料照

屏東縣 鄉長

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