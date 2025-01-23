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南投竹山鎮前主秘收工程回扣39萬 二審今判14年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣竹山鎮前主任秘書洪丞俊，涉在任職期間，利用工程收受回扣39萬餘元，一審認洪涉犯收回扣等罪，判刑15年、褫奪公權8年，前鎮長黃丹怡一審判無罪，二審仍維持無罪判決，仍可上訴最高法院。

檢方調查，洪丞俊從2016年5月間起，擔任南投縣竹山鎮公所主任秘書，負責襄助鎮長黃丹怡綜理全鎮業務，他在期間涉嫌利用鎮公所發包的竹山第13公墓工程、竹山鎮富州社區活動中心增建工程、竹山長期照顧多功能社福服務綜合大樓新建工程、竹山綠帶工程、竹山桂林山水工程向得標業者索取回扣，分別收取5.4萬元、10.2萬元、24.12萬元等不等金額回扣，部分因業者拒絕而未遂。

二審認定，洪丞俊在案件審理時仍否認犯行，不過根據證人、通訊監察譯文、採購案卷及記帳資料等證據，認定洪辯詞不足採信。

二審審酌，洪丞俊為竹山鎮公所的主任秘書，竟利用經辦工程具核發款項等權限之機會，向廠商索要回扣，敗壞官箴，依經辦公用工程收取回扣罪、收回扣未遂罪、洩密等罪，判刑14年、褫奪公權8年。

二審指出，另外黃丹怡涉案部分，一審已認事證不足，判黃無罪，但證人證述有瑕疵，欠缺可信的補強佐證，認為事證不足，判黃無罪，仍可上訴。

南投縣竹山鎮前主任秘書洪丞俊涉利用工程收回扣，二審今判14年徒刑。圖／本報系資料照
南投縣竹山鎮前主任秘書洪丞俊涉利用工程收回扣，二審今判14年徒刑。圖／本報系資料照

南投縣 回扣 黃丹怡

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