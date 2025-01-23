改變賭盤賠率...網路賭博押柯文哲當選總統 新竹博士判刑55天

新竹陳姓男子有博士學位，在去年第16任總統選舉於網路「PM 平台」押柯文哲當選、侯友宜落選，坦承知悉下注後將與其他人對賭，且會改變賭盤賠率等事實。新竹地院審理終結，依以網際網路以總統選舉結果為標的賭博財物罪，判刑拘役55日，緩刑2年，支付公庫2萬元。

法官調查，成立於2018年的PM平臺，在112年12月遭刑事局停止解析，目前須透過VPN或更改預設DNS，此平台提供用戶可以參與預測，美其名為預測，實質卻是賭博的行為，透過區塊鏈上智能合約根據賭客下注量、下注頻率影響賠率。

PM平臺有別於傳統網路賭盤，上線創建帳號後，就能供賭客或小組頭登入，透過人工追蹤賭盤數據調整賠率，透過自動化智能合約運行，平臺以買賣下注時的手續費為獲利來源，會員間則互為下注輸贏獲利，可視為新型態賭博平臺。

陳男以去年總統副總統候選人選舉結果為標的，在112年12月9日於PM平臺網站，進行網路賭盤下注「侯友宜NO」360USDC、「柯文哲YES」30 USDC對賭，賭博方式為，在該賭博網站創立個人帳號綁定入金的合約地址（即為籌碼錢包），登入後先在幣安、MaiCoin等交易所購買USDC虛擬貨幣，或以虛擬貨幣儲值至「PM 平臺」網站。

下注當時開盤（泘動賠率）賴清德、侯友宜、柯文哲候選人當選(YES)或不當選(NO)之賭注，對賭輸贏，例如以30USDC下注價格為30￠《價格單位》的YES選項，可獲得100shares，則賠率為100/30=3.334；反之，NO選項價格即為70￠《YES價格+NO價格趨近100》，以70USDC下注時亦取得100shares，則賠率為100/70=1.429，候選人當選與所押政黨過半時，押YES者獲得100shares，反之押NO者則shares歸零，於賽局結束時，1shares將自動售出為1USDC，且渠下注後皆會影響全盤賠率，改變市場行情。

陳男坦承有於該「PM 平台」區塊鏈平台下注中華民國113年總統選舉賭盤，並同意查扣賭資，且知悉下注後將與其他人對賭，且會改變賭盤賠率等事實。