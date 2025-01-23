為總預算王鴻薇告行政院等部會造謠 更嗆三立：報新聞還是報假新聞？

國民黨團書記長林思銘與首席副書記長王鴻薇，今天早上前往北市警中正一分局，告發行政院各部會及某幾家電視台涉造謠、抹黑總預算，控告違反社維法。中正一警方指出，將依告發人提供相關事證，依法辦理；由於告發人仍在整理資料，預計今天完成筆錄。

據了解，王鴻薇將提告包括行政院、數發部、農業部、外交部、教育部等，但不會有三立、民視等媒體。

林思銘表示，過去這幾天的行政院相關部會，首長也好次長也好，造謠抹黑各種預算沒有通過會造成的影響，但最後預算書三讀通過根本是大翻車，因為跟他們所說的內容完全不一樣。

林思銘說，在預算還沒有審查完之前，這些謠言已經違反社維法「散播謠言足以影響公共安寧者」，嚴重影響社會安寧秩序，也一併提告三立、民視等不實媒體跟著造謠起舞。

王鴻薇說，今天代表國民黨團，針對行政院各部會，不論是部長開記者會或製作影片、在官方網站或小編製作梗圖的各種造謠抹黑，來提告違反社維法。

王鴻薇說，這段時間許多鋪天蓋地的謠言，已造成社會民眾恐慌，像農業部造謠老農津貼會領不到，造成農民恐慌，財政部透過粉專聲稱統一發票獎金被刪，造成民眾恐慌，又或者透過特定媒體報導，聲稱以後運動員不能出國比賽、訓練，連棒球教練也都被誤解，這些都是假消息，而且都是來自「造謠國家隊」。

王鴻薇嗆，身為政府應該維護社會秩序、安定社會，但現在執政黨、行政院各部會，為了要鬥爭在野黨，不惜造謠生事，「有政府會造謠，當家鬧事，所以要提告，而且造謠現在仍是進行式」。

王鴻薇拿出圖卡舉例，農業部召開記者會，聲稱預算被刪，將導致老農津貼無法發放，根本胡說八道。農業部今年預算達1691億元，比去年多82億元，預算審查被刪1.2億元，卻恐嚇老農說你們津貼沒有了，更告訴民眾，以後來農業部要自帶衛生紙、發電機、手電筒，農業部無法提供，這到底是什麼鬼話？「堂堂農業部長竟然可以造謠，根本造謠生事」。

王鴻薇還說，外交部領事局發文，聲稱因預算被刪所以有20萬本護照不見，要民眾趕快來辦護照，「這不是恐慌要不然是什麼，民眾去換發護照的費用是1300元，一樣是在釋放謠言」。

數發部發文說，刪數發部預算民眾無法上網買車票、查詢公車到站時間、網路報稅，「笑死人，這些在數發部成立以前就有了」，年節將近，很多人是透過網路買車票，結果數發部卻在威脅老百姓。

財政部也透過臉書聲稱，發票給獎預算被刪除，讓民眾誤以為統一發票獎金被立法院刪除，「但實情是統一發票獎金一毛都沒有刪，刪的是委辦費」，質問「為什麼委辦費不能刪？」

王鴻薇說，去年統一發票連續發生重複中獎的情況，財政部到現在還在黑箱作業，無法講出實情、給社會交代，難道要繼續黑箱委辦？是小編還是部長下令造謠？

教育部也有假新聞，說民眾黨把學前教育經費刪光了，結果最後自己把梗圖下架，因為他發現自己在造謠。

體育署的部分也是非常非常離譜，立法院刪除出國旅費15%，整個項目金額只有70萬元，但體育署竟然造謠說預算被砍11億元，這11億元到底從哪裡來的？

王鴻薇嗆，這部分三立製作假新聞沒有下架，事後竟還發表聲明說是動態檢討，但不管三立你怎麼動，刪除11億這件事從來沒有發生過，沒有提案、沒有刪除、也沒有結果，三立動態都是在造謠啊，到現在還死不認錯。

王鴻薇反問，「三立是報新聞還是報假新聞？更可惡的是體育署從來不出面澄清，放任相關訊息在社群網站上流竄」。