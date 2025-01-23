影／五億生假結婚一案判決確定 仍有四案懸而未決

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審今認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，賴母律師許哲維說，除了今天確定的案件之外，另外還有4案仍在偵審程序當中，包括夏男涉犯殺人罪、夏姓父子涉侵占，以及賴母國籍不明，還有賴生婚姻無效之訴。

賴母律師許哲維今天下午在律師事務所受訪，許表示，目前賴生墜樓死亡後，有繼承30筆的土地，牽涉到賴母與賴生其他親友的繼承問題，目前賴母聲請賴生與夏男婚姻無效之訴，仍在台中地院審理，地院已開庭4次。

夏姓父子在賴父生前保管的30筆土地權狀，迄今仍未歸還，也已提出侵占告訴，也仍在檢方調查中。

許哲維說，另外夏男涉犯殺人罪，檢方原本偵結不起訴，不過聲請再議後，台中高分檢已發回台中地院續行偵查，目前此案也仍處於偵查程序，檢方已開庭4次，調查相關證據，也已提供8分書狀給檢方，以力後續調查。

許哲維說，賴母過去是大陸籍，以依親方式嫁到台灣，生下賴生，不過賴生是與賴生阿公所生，被法院認定非婚生子，所以中華民國國籍被撤銷，但賴母也已放棄大陸國籍，因此賴母目前是台灣籍、大陸籍、無國籍，仍在未定之天。

許哲維說，因此2023年5月時，已向移民署提出陳情，希望能恢復台灣國籍，不過迄今仍未獲得移民署回應。

許哲維指出，賴母若是被認定大陸籍的話，繼承台灣人遺產僅能繼承200萬元，其餘部分，會由賴生其他親友繼承，賴母今天得知刑事判決結果後，也委他向外界表示「感謝外界這段時間以來的照顧，感謝法官明察秋毫」。