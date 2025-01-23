大立光提告獲判賠977萬 新建廠房買發電機廠商違約

鏡頭大廠大立光5年前新建廠房向中華機械訂購4台發電機，控訴對方拒絕履行契約，提民事求償1037萬元；台中地院依2公司往來紀錄，認定採購契約成立，中華公司應負給付延遲之責，經計算其前、後發電機報價價差，判中華應給付大立光977萬元，可上訴。

大立光控訴，其為興建LP3、LP4及LP9等新廠區，2020年10月向中華機械表示要訂購6台柴油發電機，對方11月10日先就2組產品報價，公司20日同意，雙方再就剩餘4組能否以相同交易條件採購磋商。

大立光表示，中華機械11月25日回覆「同意於匯率28.5元台幣兌換1美元下，維持價格不變」，就發電機買賣向他提出要約，自己也於期限內12月27日允諾依該交易條件並發送採購單，雙方買賣契約成立，未料中華事後不正面回應，多次疫情、成本飆漲推託，最後拒絕該契約履行給付。

大立光指出，為不影響新廠產能，確認中華執意片面違約後，另向其他公司買相同規格的發電機，但兩者價差達1037萬9826元，這筆錢是因中華違約拒絕給付所受損害，全額求償。

中華機械就雙方交易流程、習慣解釋，也認為大立光為圖己利，反於自己一貫的交易要求，僅憑他洽商階段所為電子郵件，就認彼此有合意，難認成立任何契約。

中華機械說，為維護商誼曾另提供合理報價，且公司發電機不論效能、品質都較優質，大立光卻仍向其他廠商購買規格較差且更貴的發電機組，本身自屬有過失，徒增成本現又意圖將造成不利益轉嫁給他。

台中地院根據2公司合約、往來電子郵件及採購單等，認定買賣契約是雙方合意成立，之後大立光表下單、提出採購單，中華多次稱要再討論、重新報價，也明確表示「恕難同意此訂購單」，其片面、斷然拒絕合約，應負給付遲延之責，認定大立光求償有據。