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以網路蝦皮平台從事兩岸地下匯兌10億獲利近2千萬 嘉檢起訴3人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市劉姓女子與前夫林姓男子借用親友帳戶，申請蝦皮購物平台帳號，與大陸連結從事地下匯兌，雇用洪姓男子，共匯兌10億元包括詐騙金額，不法牟利1800多萬元，嘉檢今天偵結依違反銀行法起訴林女、林男及洪男等3人。

檢方說，劉女曾在2019年涉及非法辦理匯兌業務罪被起訴，嘉義地院判決1年10月徒刑，緩刑3年，須向公庫支付5萬元確定，仍不知悔改，持續從事地下匯兌，建請從重量刑。

起訴書說，40歲劉女與39歲林男2019年8月底離婚，2人從2019年5月起，與大陸多名男子從事台灣、大陸地下匯兌業務，2人為規避查緝，利用蝦皮購物平台作媒介，借用多名親友銀行帳戶，申請蝦皮購物平台帳號。

劉女、林男在蝦皮網站刊登「可徵信支付寶充值、客製不單、支付寶儲值教學、遊戲支付教學儲值」等訊息，實際從事代為轉帳、支付等，對象包括大陸銀行、支付寶、徵信等匯兌業務。

檢方說，2人作案手法為不特定人（即買家）以蝦皮拍賣網站「聊聊」功能或微信等通訊軟體與劉女、林男聯繫，劉女等人將買家需要人民幣金額，依較低自訂匯率換算為新台幣加手續費，計算買家應給付新台幣款項金額達成合意。

劉女等人在蝦皮購物平台，開設客製賣場連結供買家下單，並以新台幣付款，劉女等人再委請大陸合作對象，將指定人民幣數量轉入買家指定支付寶、微信帳號或大陸地區銀行完成匯兌。

檢方表示，劉女、林男從2019年5月至20221年6月中旬，共計匯兌金額逾新台幣3億4000萬元，賺取手續費約560萬多元。另，劉女、林男雇用37歲洪男依同樣手法從事地下匯兌，3人從2020年1月至2022年8月間，匯兌金額計近6億7000萬元，獲利1300萬餘元。

金門地檢署、嘉市調查站及刑事局等調查詐騙集團金流，發現劉女操控蝦皮帳戶金流異常龐大，且有多筆詐騙金錢透過地下匯兌流到國外，案件經高檢指定嘉義地檢署主導偵辦。

以網路蝦皮平台從事兩岸地下匯兌10億元獲利近2千萬元，嘉檢起訴3人。圖／本報資料照片
以網路蝦皮平台從事兩岸地下匯兌10億元獲利近2千萬元，嘉檢起訴3人。圖／本報資料照片

地下匯兌 蝦皮購物

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