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冬山鄉前清潔隊員侵占公物丟工作懷恨在心 竟塗鴉誣指鄉長貪汙

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉公所清潔隊前約僱人員吳姓男子，前年初侵占回收物零件，遭判處侵占罪，處有期徒刑5月、緩刑2年，丟掉工作，竟懷恨在心，去年底涉嫌在冬山、羅東各處塗鴉「冬山鄉長林峻輔貪汙下台」；吳日前遭警方逮捕，依涉犯毀損公物等罪送辦。

民進黨籍冬山鄉長林峻輔說，去年11月左右接到民眾反映，在鄉內不少地方看到「林峻輔貪汙」等字樣的塗鴉，部分民眾擦去塗鴉，犯嫌竟變本加厲，不但噴上新塗鴉，還在新塗鴉周圍塗抹穢物，妨礙他人清理；從11月到今年1月，在冬山、羅東2鄉鎮分別發現10多處這類塗鴉。

林峻輔向羅東警分局報案，警方追蹤該犯嫌的行動模式，發現他常出沒於羅東公正國小、鎮公所一帶，今年1月18日晚間7時許，終於在公正國小停車場逮到正在塗鴉的吳男，當場逮捕，並依毀損公物現行犯移送宜蘭地檢署偵辦。

警方進一步調查，發現吳男2023年1月擔任冬山清潔隊約僱人員，曾在中山資源回收場整理回收物時，拆下馬達零件、燈座零件等，侵占13.25元的財物，去年3月間遭宜蘭地院宣判，犯貪汙治罪條例侵占非公用私有財物罪，處有期徒刑5月、褫奪公權1年，緩刑2年；鄉公所隨即解聘。

吳男丟掉工作後，未能找到新工作，對鄉公所懷恨在心，以塗鴉方式攻擊鄉長林峻輔。林峻輔說，日前吳男被逮捕後，自己親自到偵查隊與他對質，詢問為什麼要這麼做；吳男倒是相當坦白，告訴林因為丟掉工作才要報復。

林峻輔表示，一開始還以為是政治操作，畢竟他多次被點名可能代表綠營參選2026宜蘭縣長，所幸現在真相大白，與選舉無關；此舉破壞他的政治聲譽，已提告妨害名譽，將要求吳男登報道歉，也盼吳知錯能改不要一錯再錯。林峻輔今天到羅東分局向警方致謝。

宜蘭民進黨籍冬山鄉長林峻輔（左）遭人塗鴉抹黑，羅東警分局日前破案，林今天到分局表達感謝。記者陳敬丰／攝影
宜蘭民進黨籍冬山鄉長林峻輔（左）遭人塗鴉抹黑，羅東警分局日前破案，林今天到分局表達感謝。記者陳敬丰／攝影
冬山鄉清潔隊前約雇人員吳姓男子前年侵占資源回收物，遭法院判刑並丟掉工作，對鄉公所懷恨在心，去年底開始在冬山、羅東多處塗鴉「冬山鄉長林峻輔貪汙下台」。圖／冬山鄉長林峻輔提供
冬山鄉清潔隊前約雇人員吳姓男子前年侵占資源回收物，遭法院判刑並丟掉工作，對鄉公所懷恨在心，去年底開始在冬山、羅東多處塗鴉「冬山鄉長林峻輔貪汙下台」。圖／冬山鄉長林峻輔提供

侵占 宜蘭 鄉長

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