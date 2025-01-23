出芋＝出獄？鈕承澤帶芋頭盆栽離開花蓮監獄 原因曝光

導演鈕承澤假釋獲准趕在過年前釋放，今天只帶一袋行李輕裝步出花蓮監獄，不過手拿一盆芋頭盆栽引人好奇，網友猜測是不是諧音哏代表「出獄？」獄方人員表示，芋頭是獄內生命課程時鈕承澤手植，平時放在舍房內作伴，應是捨不得才一併帶走。

鈕承澤2018年間執導電影「跑馬」期間，一場聚會中性侵女性工作人員，一審、二審都被依強制性交罪判處有期徒刑4年，最高法院2021年駁回上訴，全案定讞；鈕服刑過半後數次申請假釋，去年底第4次申請，台灣高等法院裁定假釋中付保護管束。

花蓮監獄昨天接獲高院通知，即告知鈕承澤。因鈕承澤屬性侵案件假釋，釋放程序須特別嚴謹，必須先與台北地檢署觀護人完成對接，並制定完善的保護管束計畫與具體報到時間，完成程序才能釋放，然而因春節在即，北檢與花蓮監獄加速流程，今天上午就放人，讓他趕在年前回家陪媽媽。

獄方表示，鈕承澤在花監服刑3年2個月，表現很穩定，住在3人舍房，也會參加折金紙的工坊等工作，昨天獲悉即將出獄後，表情顯得很開心，作息仍如常。

獄方透露，獄內會安排多樣性的教化課程，像是生命教育、性平等，種植植盆栽也是其中之一，讓受刑人懂得愛護、尊重生命，可栽種的植物有多種，芋頭是花監所在地吉安鄉的特產，應是鈕承澤自己挑選栽種，平常也放在鈕的舍房內，照料已有一段時間，隨著鈕承澤獲得假釋，芋頭盆栽也跟著一同離開。