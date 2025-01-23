警務參涉洩密為何由警政署搜索？ 南投警方這麼說

南投縣警局警務參謝浚鋒及刑大分隊長陳志豪，涉洩密及偽造文書，昨天遭警政署政風室搜索，台北地檢署複訊後，各以8萬元、3萬元交保。南投縣警局表示，兩人嚴重影響警紀，各記1小過，改調內勤、非主管職務，並追究相關人員監督責任。

南投縣警局表示，警務參和分隊長經查涉嫌偽造文書、洩密，由北簡檢察官指揮警政署政風室到兩人辦公處所搜索，查扣相關證物，帶回警政署調查，晚間移送北檢複訊。

縣警局督察長王國峯說，洩密案是縣警局主動發現，因謝浚豐是2線4星的高階警官，因此移請警政署政風室，報台北地檢署偵辦。兩人洩密嚴重影警譽響，縣警局上午開會後，分別記1小過，調內勤、非主管職務，加強列管考核，並追究相關人員考核監督責任。