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2歲長子渾身傷送寄養…4個月大次子再遭砸地重摔 宜蘭狠父母收押禁見

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭市22歲吳姓男子與33歲朱姓女子育有2子，4個月大的次子本月初吃奶時失去呼吸心跳，日前宣告不治。檢方懷疑，吳男與朱女不只一次毆打、重摔男嬰，導致嬰兒顱內出血、多重器官衰竭而亡，依涉犯傷害致死等罪聲押吳男、朱女，地院昨深夜裁定收押禁見。

檢方表示，1月6日接獲縣府通報，吳男夫妻的嬰兒疑似受到重大兒虐，檢察官郭欣怡指揮縣警局成立專案小組，發現吳男夫妻涉嫌重大；男嬰1月21日上午5時半許因多重器官衰竭死亡，檢方訊問吳男夫妻，認為嫌疑重大且有勾串逃亡之虞，昨晚8時許依涉犯傷害致死、妨害幼童發育致死罪聲押，地院晚間10時30分許准押。

據了解，朱女去年9月到今年1月初之間，曾因為男嬰哭鬧，在住處多次不當對待，包含毆打頭臉、用包巾裹住丟到床上、砸地板等等；吳男則是1月5日下午，也因男嬰哭鬧，在住處把男嬰重摔到床上。男嬰1月5日下午2、3時許，開始身體癱軟、抽搐，到院時已無呼吸心跳。

據悉，醫院診斷男嬰的傷情，包含腦膜下出血、視網膜出血、臉頰瘀青等等，搶救到1月21日上午5時半，男嬰因頭部外傷造成的多重器官衰竭、敗血症、腦水腫等傷情死亡。檢方昨天初步相驗，研判死因是顱內出血，今天將解剖確認出血是生病還是外力撞擊導致。

吳男和朱女還有1個2歲大的長子，去年長子施打疫苗時，被醫護人員發現全身多處傷痕，通報縣府後，社會處研判吳男夫妻不適合照護孩子，依據兒童及少年福利與權益保障法，向法院聲請安置獲准，送到寄養家庭，原本近日將送回原生家庭，由於次子死亡案爆發，長子暫將繼續安置在寄養家庭。

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宜蘭22歲吳姓男子與33歲朱姓女子涉嫌虐待他們4個月大的兒子，導致男嬰死亡，遭檢方依涉犯傷害致死等罪聲押獲准。圖／民眾提供
宜蘭22歲吳姓男子與33歲朱姓女子涉嫌虐待他們4個月大的兒子，導致男嬰死亡，遭檢方依涉犯傷害致死等罪聲押獲准。圖／民眾提供
檢方表示，吳男夫妻涉犯傷害致死與妨害幼童發育致死罪，嫌疑重大且有勾串證之虞，向地院聲押獲准。本報資料照
檢方表示，吳男夫妻涉犯傷害致死與妨害幼童發育致死罪，嫌疑重大且有勾串證之虞，向地院聲押獲准。本報資料照

家暴 寄養家庭 死亡 虐童

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