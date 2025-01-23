遭前公所員工莫名指控貪污 宜蘭縣冬山鄉長提告

曾在宜蘭縣冬山鄉公所清潔隊服務的吳姓男子疑因不滿因竊取公物遭判刑失去工作，近日在鄉內10多處留下「冬山鄉長林峻輔貪污下台」字樣，吳男已遭警方逮捕，林峻輔也已提告。

有民眾近3個月來，在冬山及羅東等10多處地區，發現用黑色奇異筆及紅漆，噴寫「冬山鄉長林峻輔貪污下台」等字樣；林峻輔經掌握相關事證後報警，犯嫌也於1月18日落網送辦。

林峻輔今天前往宜蘭縣政府警察局羅東分局，感謝承辦員警。

林峻輔受訪時說，吳姓男子2年多前曾在冬山鄉公所擔任清潔隊員，之後因犯竊取公物，被公所移送廉政署偵辦而解職，最後被法院判刑5個月，緩刑2年。吳男疑因心生不滿蓄意報復，於公眾場所書寫不實標語，企圖抹黑污衊他。

林峻輔表示，吳男爲避免文字被塗銷，還在噴字處週邊放置排洩物，挾怨報復行為實在不可取，他已向吳男提告妨礙名譽，此事也與政治無關。