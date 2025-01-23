拖時間？夏男提停審法官不採 今認假婚五億生判刑確定

台中市賴姓高中生墜樓案，地政士之子夏男被控偽造文書假結婚，一審判1年6月，全案上訴二審，夏仍做無罪答辯，二審今駁回夏上訴，判刑1年6月確定，另以賴男墜樓案仍在台中地檢署偵查中為由，聲請此件案件停止審理，但合議庭認，賴生墜樓不在此案偽造文書審理範圍，與停審要件不合，今仍依法宣判。

此案由審判長法官吳進發、陪席法官尚安雅、受命法官許冰芬組成的合議庭審理，案件審理期間，夏男與律師以夏另涉殺人罪，仍在台中地檢署偵查中，聲請停止審判，不過合議庭認為，賴生墜落死亡案，不在偽造文書的審理範圍內，且該案尚未起訴，不符合刑事訴訟法規定，法院得審酌停止審理的要件不符，因此無停止審判必要。

二審指出，綜合全案事證，認定夏男與賴生結婚的動機，目的為圖個人私利，利用賴生年紀尚輕、涉世未深，為解決家族爭產問題，也對夏男信任的人性弱點，夏利用話術，邀賴生假結婚，夏男在此案處於主導地位，惡性甚高，法治觀念極度偏差。

二審認為，夏男辦理結婚背後行為，牽涉賴生名下繼承龐大財產利益，犯罪手段悖離人民道德感情，嚴重侵害、濫用民法的婚姻登記制度，犯罪情節重大，一審量刑、認事用法妥適，夏上訴無理由，判刑1年6月確定。

台中市賴姓高中生（18歲）在2023年5月4日，與夏姓地政士之子（28歲）登記結婚，登記後不久，賴即在夏居住的大樓墜樓身亡，賴母開記者會，指控夏謀財害命，檢方同年6月偵結，認夏殺人不起訴，但偽造文書假結婚起訴，一審在去年6月宣判，判夏1年6月，二審今維持原判確定。

賴母律師另針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，2023年8月將卷證發回台中地檢署續查，尚未偵結。