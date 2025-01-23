夏男可安心過年！假婚五億生判刑確定 檢方：1至2個月發監

台中市賴姓高中生墜樓案，地政士之子夏男被控偽造文書假結婚，一審判1年6月，全案上訴二審，夏仍做無罪答辯，二審今駁回夏上訴，判刑1年6月確定，另外賴母在民事提出婚姻無效之訴，仍在台中地院審理中，資深檢察官表示，判決確定後到發監執行，至少需要1至2個月時間，夏男可安心過年。

檢察官表示，案件判決確定後，法院會製作判決書寄送給檢辯雙方與當事人，收到郵局的送達證書，確認檢察官、律師與當事人都收到之後，即會將整卷送交台中高分檢發監後，高分檢則會再囑託台中地檢署發監，預計作業時間需要30至60個工作天。

夏姓男子與賴姓高中生結婚，涉嫌偽造文書案，今早在台中高分院審結，認定一審認事用法無違誤，駁回上訴確定，因賴母另針對此起婚姻，向台中地院提出婚姻無效之訴，去年2月至8月，台中地院已陸續安排開庭，尚未審結。

台中市賴姓高中生（18歲），在2023年5月4日，與夏姓地政士之子（28歲）登記結婚，登記後不久，賴即在夏居住的大樓墜樓身亡，賴母開記者會，指控夏謀財害命，檢方同年6月偵結，認夏殺人不起訴，但偽造文書假結婚起訴，一審在去年6月宣判，判夏1年6月。

賴母律師另針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，2023年8月將卷證發回台中地檢署續查，尚未偵結。