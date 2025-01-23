啟動防逃？五億生案夏男確定要入獄 已限制出境、出海

台中五億賴姓高中生案部分進度今落幕，夏姓地政士配偶被控假結婚經台中高分院駁回，被依偽造文書罪判刑1年6月確定將入獄，全案矚目但本刑不重下，檢方將再研究是否啟動防逃機制，但依入出國移民法規定，夏男即刻起禁止出國。

台中地檢表示，將待收到台中高分院二審判決、退還的卷宗後，由執行科依高分院判決主文予以分案，再通知夏男到案發監執行。

由於今上午高分院才剛宣判，相關判決、卷宗寄送仍需一定時間和流程，而今天、明天就是過年前最後2個上班日，依正常作業程序勢必得等到過年後，才有可能對夏男發監。

至於是否啟動防逃機制？本案雖矚目，但主文刑度判1年6月仍不算重罪，台中地檢將再研究相關規定決定是否啟動防逃，前提仍需收到高分院判決才能執行。

法界也說，入出國及移民法第6條第1項第1款規定，經判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢，移民署應禁止其出國。因此，夏男今被判刑1年6月確定，依法移民署就將啟動對他限制出境、出海。

台中地院一審認為，賴姓高中生自父親繼承不動產，簽不動產贈與契約時由夏男、夏父擔任見證人，賴父病重住院，賴男擔心爸爸的元配來爭產，將不動產所有權狀交由夏父保管，直到賴父過世，夏男萌生謀取賴繼承的遺產。

一審考量，夏男濫用婚姻制度，背後隱藏龐大財產利益，犯後態度不佳，飾詞否認，以話術邀賴共同犯偽造文書假結婚，其惡性甚高，依偽造文書罪判重判他1年6月，上訴後台中高分院二審今駁回確定。

至於夏男被控殺害賴姓高中生，涉嫌殺人罪部分，台中地檢不起訴再議後被台中高分檢發回，目前仍在中檢接續偵查中；另夏男被賴的母親提告民事婚姻無效之訴，現仍在台中地院審理中。