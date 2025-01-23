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陸籍船長13年前下令槍殺印度洋公海4「海盜」 判26年刑定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的中國大陸籍船長汪峰裕，2012年下令船上武裝保全在印度洋公海上槍殺4名落海的「海盜」，一、二審判刑26年，但更一、更二審改判13年，更三審又逆轉，認定汪下令槍殺，判他26年徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

汪峰裕是中國浙江人，高雄屏新漁業公司僱用為大副及代理船長。2012年7月間，「屏新101號」停靠斯里蘭卡首都可倫坡補給，聘2名武裝保全攜帶槍械上船。同年9月29日，漁船在索馬利亞摩加迪休東南方外海作業，碰上海盜騷擾，但海盜所乘的木頭船遭其他漁船撞翻，船上4名海盜落水，舉雙手求救。汪指示2名傭兵對著海裡的海盜開槍，4名海盜畢命汪洋。

其他船員拍下過程，槍殺海盜的影片在YouTube上流傳，但直到2020年8月22日汪峰裕搭乘賽席爾籍「印度之星」號漁船至高雄港53號碼頭，他因通緝犯身分被海巡署逮捕。高雄地檢署調查後，依殺人罪起訴汪峰裕。

高雄地方法院一審時，法官認定船上僅汪有權下令開槍，依4條殺人罪判他26年徒刑，他不服而上訴，案件纏訟。更一審認定前3名遭槍殺的落水海盜，為船上武裝保全所殺，直到第4人遭槍殺時，才聽到中文「開槍」，改認定汪只指示「殺1人」，減為13年徒刑。

更三審審理時，汪峰裕雖坦承曾是屏新101號漁船代理船長，且曾行經事發海域，但否認有持有槍彈殺人犯行。汪說，偵訊中他只是陳述曾經遇到過海盜打劫事情，跟錄影內容無關。

但更三審認定4名海盜都是汪峰裕下令槍殺，依非法持有制式自動步槍罪判6年徒刑，併科罰金10萬元，4個殺人各處12年徒刑，合併執行26年徒刑。

最高法院認為高雄高分院更三審認事用法無違誤，駁回上訴，全案確定。

多年前有人在YouTube 上傳海上喋血影片，畫面中疑有多名海盜落海後遭人槍殺，當時曾有1艘台灣籍漁船航經，引起國際注目。不過時任高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的中國大陸籍船長汪峰裕辯稱「錄影畫面呈現的內容與我無關」。圖／翻攝YouTube
多年前有人在YouTube 上傳海上喋血影片，畫面中疑有多名海盜落海後遭人槍殺，當時曾有1艘台灣籍漁船航經，引起國際注目。不過時任高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的中國大陸籍船長汪峰裕辯稱「錄影畫面呈現的內容與我無關」。圖／翻攝YouTube

槍擊 殺人 海盜

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