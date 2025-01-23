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地政士子夏男假婚判刑確定 五億生母律師：有利後續民事

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓高中生墜樓案，地政士之子夏男被控偽造文書假結婚，一審判1年6月，全案上訴二審，夏仍做無罪答辯，二審今駁回夏上訴，判刑1年6月確定，另外賴母在民事提出婚姻無效之訴，賴母律師王彥今得知判決結果後振奮，直說「對民事後續審理有利」。

夏姓男子與賴姓高中生結婚，涉嫌偽造文書案，今早在台中高分院審結，認定一審認事用法無違誤，駁回上訴確定，因賴母另針對此起婚姻，向台中地院提出婚姻無效之訴，去年2月至8月，台中地院已陸續安排開庭。

賴母委任律師王彥表示，目前尚未看到判決書，僅透過媒體轉知此案刑事偽造文書部分已確定，雖然民事與刑事案件是獨立審理，不過若二人結婚登記，已被台中高分院合議庭法官，認定是偽造文書，「對民事婚姻無效之訴的審理，十分有利」。

王彥說，此次民事的婚姻無效之訴有幾個爭點，其中一個確認利益的程序爭點部分，夏男律師針對賴母，有無資格提起婚姻無效之訴做主張，另2個實體爭點則是婚姻有無親密生活，以及當時簽字2名證人的效力。

台中市賴姓高中生（18歲）在2023年5月4日，與夏姓地政士之子（28歲）登記結婚，登記後不久，賴即在夏居住的大樓墜樓身亡，賴母開記者會，指控夏謀財害命，檢方同年6月偵結，認夏殺人不起訴，但偽造文書假結婚起訴，一審在去年6月宣判，判夏1年6月。

賴母律師另針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，2023年8月將卷證發回台中地檢署續查，尚未偵結。

賴姓高中生墜樓案，婚姻無效之訴目前仍在台中地院審理中，賴母委任律師王彥出庭。圖／本報資料照
賴姓高中生墜樓案，婚姻無效之訴目前仍在台中地院審理中，賴母委任律師王彥出庭。圖／本報資料照

假結婚 偽造文書 婚姻 繼承權

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