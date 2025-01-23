五億生案地政士之子涉假婚 二審今宣判…夏男沒到場聽判

台中市賴姓高中生墜樓案，地政士之子夏男被控假結婚，涉犯偽造文書罪，一審判1年6月，夏上訴二審，夏仍做無罪答辯，一審、二審審理時，不論氣溫高低，夏都穿著同一件POLO短袖，引發外界討論，二審今宣判，夏在一審宣判時即未到場聽判，此次二審，夏也沒到場聽判。

二審期間，夏男仍強調無罪，主張此案因賴生死亡的結果，讓他有繼承權，衍生外界陰謀論，「難道有繼承權就要判有罪，才是正義嗎」，夏男律師主張，此案檢方以推論、臆測方式，認定是假結婚，一審量刑也過重，請求改判。

台中市賴姓高中生（18歲）在2023年5月4日，與夏姓地政士之子（28歲）登記結婚，登記後不久，賴即在夏居住的大樓墜樓身亡，賴母開記者會，指控夏謀財害命，檢方同年6月偵結，認夏殺人不起訴，但偽造文書假結婚起訴，一審在去年6月宣判，判夏1年6月。

賴母律師另針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，2023年8月將卷證發回台中地檢署續查，尚未偵結。