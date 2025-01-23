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影／鈕承澤假釋可返家過年獲特權？花監：獲釋30人 沒特殊安排

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

導演鈕承澤因性侵案在花蓮監獄服刑3年2個月，獲得假釋，台北地檢署與花監聯繫後，採「春節專案」加快速度辦理，今早9時20分許重獲自由，得以返家過年。對於鈕是否獲「特權？」花監澄清，年前約30名假釋犯以同一方式獲釋，並沒有特殊安排。

鈕承澤因性侵案被判刑4年，2021年11月底入花蓮監獄服刑，先前三度申請假釋都被駁回，直到去年底第四度申請獲准，原本昨天就要出獄，但又傳出因為保護管束等安排，可能要過年後才能獲釋。

不過，台北地檢署與花監聯繫後，進度加快，讓鈕承澤今天就可以返家。他上午9時許穿著黑上衣、藍色長褲，提著一袋衣物，包括一盆在獄中自己種的吉安特產芋頭，滿面笑容步出花監獄，還雙手合十向獄方人員表示謝意，並說最想做的事是「回家陪媽媽」，看得出他的喜悅之情。

花蓮監獄表示，春節是重要假日，因此只要在春節前獲得假釋，包括地檢署、矯正署都會加快作業流程，讓他們出獄，每年都是如此，並沒有特殊安排。今年花監連同鈕承澤在內，約有30名受刑人都因假釋，在年前出獄。

導演鈕承澤（左）假釋獲准，並在春節專案加速下，今天步出花蓮監獄。記者王燕華／攝影
導演鈕承澤（左）假釋獲准，並在春節專案加速下，今天步出花蓮監獄。記者王燕華／攝影
導演鈕承澤（左）假釋獲准，並在春節專案加速下，今天步出花蓮監獄。記者王燕華／攝影
導演鈕承澤（左）假釋獲准，並在春節專案加速下，今天步出花蓮監獄。記者王燕華／攝影

假釋 監獄 鈕承澤

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