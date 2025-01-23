聽新聞
0:00 / 0:00
影／鈕承澤假釋可返家過年獲特權？花監：獲釋30人 沒特殊安排
導演鈕承澤因性侵案在花蓮監獄服刑3年2個月，獲得假釋，台北地檢署與花監聯繫後，採「春節專案」加快速度辦理，今早9時20分許重獲自由，得以返家過年。對於鈕是否獲「特權？」花監澄清，年前約30名假釋犯以同一方式獲釋，並沒有特殊安排。
鈕承澤因性侵案被判刑4年，2021年11月底入花蓮監獄服刑，先前三度申請假釋都被駁回，直到去年底第四度申請獲准，原本昨天就要出獄，但又傳出因為保護管束等安排，可能要過年後才能獲釋。
不過，台北地檢署與花監聯繫後，進度加快，讓鈕承澤今天就可以返家。他上午9時許穿著黑上衣、藍色長褲，提著一袋衣物，包括一盆在獄中自己種的吉安特產芋頭，滿面笑容步出花監獄，還雙手合十向獄方人員表示謝意，並說最想做的事是「回家陪媽媽」，看得出他的喜悅之情。
花蓮監獄表示，春節是重要假日，因此只要在春節前獲得假釋，包括地檢署、矯正署都會加快作業流程，讓他們出獄，每年都是如此，並沒有特殊安排。今年花監連同鈕承澤在內，約有30名受刑人都因假釋，在年前出獄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言