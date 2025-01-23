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私刻印章詐領42萬、侵占禮券5萬 台南安南清潔隊員被判8年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市環保局安南區清潔隊蕭姓女前隊員被控利用職務上機會詐取財物、偽造印章等，自2013年2月起至2019年1月止涉詐取42萬多元，且利用採購禮券發放工作人員，涉侵占剩餘5萬多元禮券，她坦承便宜行事，認偽造憑證，但未中飽私囊。台南地院今宣判，判她犯利用職務上詐領財物等罪8年半。

台南地院審理時，審判長詢及蕭女核銷流程，她指隊員等拿收據或簽單給她，會先拿錢給對方，將拿收據去核銷，會計單位再匯款給她。隊員向業者採購物品不用付款，事後她再跟業者以現金結帳。

審判長追問，不用拿簽單對帳嗎？她回答，業者方面有隊員簽名存底，她個人並未留存隊員簽單。她說，相關簽單或收據會放1年左右。她坦承便宜行事，核銷時會以隊員常用採購品項為主，金額一致。

面對尾牙、拜拜開立明細表，與核銷項目不符，她稱煙酒、檳榔及金紙等均不能核銷，只好想辦法以其他名義核銷。檢調在住處搜索時，查獲各商行印章10多顆及免用統一發票收據二疊等，她說，是她自己刻的，空白收據也是準備要用的。

她表示，有些東西不能用禮券直接買，如超商買不到尾牙、普度等牲禮、水果等，只好自己用面額金額買下來。

台南地院今上午宣判，認蕭女犯利用職務上詐領財物等罪，應執行8年半，禠奪公權4年，可上訴。圖／本報資料照
台南地院今上午宣判，認蕭女犯利用職務上詐領財物等罪，應執行8年半，禠奪公權4年，可上訴。圖／本報資料照

印章 台南 禮券 詐欺

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