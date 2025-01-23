鈕承澤出獄了！雙手合十透露最想做的事「回家陪媽媽」

導演鈕承澤犯性侵罪遭判4年徒刑，2021年11月底到花蓮監獄報到，4度申請假釋，日前獲准，今天上午出獄。鈕承澤一身黑色毛衣步出監獄大門，面對媒體提問多回以「謝謝」、「新年快樂」，不過談到最想做的事情，仍脫口而出「回去陪媽媽」。

鈕承澤2018年間執導電影「跑馬」期間，一場聚會中性侵女性工作人員，一審、二審都被依強制性交罪判處有期徒刑4年，最高法院2021年駁回上訴，全案定讞；鈕服刑過半後數次申請假釋，去年底第4次申請，台灣高等法院裁定假釋中付保護管束，他今天上午出獄。

鈕承澤的朋友一早就開車來接，上午9時半許鈕在友人陪伴下走出花蓮監獄，身穿黑灰色毛衣與深藍色長褲，揹著一盆芋頭盆栽，神態自若，臉色看起來也不算憔悴；步出大門時看到門外大批媒體，他數度鞠躬並雙手合十致意，隨後到側門受訪。

被問及今天最想做的事情，鈕承澤笑著說「回去陪媽媽」。媒體也詢問之後是否還會拍片、趕在過年前出獄高不高興等問題，鈕僅回應「謝謝大家，新年快樂」；不過被問及身揹的盆栽是否是親手栽種，他也回答「是的」。