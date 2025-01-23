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鈕承澤出獄了！雙手合十透露最想做的事「回家陪媽媽」

聯合報／ 記者王燕華陳敬丰／連線即時報導

導演鈕承澤性侵罪遭判4年徒刑，2021年11月底到花蓮監獄報到，4度申請假釋，日前獲准，今天上午出獄。鈕承澤一身黑色毛衣步出監獄大門，面對媒體提問多回以「謝謝」、「新年快樂」，不過談到最想做的事情，仍脫口而出「回去陪媽媽」。

鈕承澤2018年間執導電影「跑馬」期間，一場聚會中性侵女性工作人員，一審、二審都被依強制性交罪判處有期徒刑4年，最高法院2021年駁回上訴，全案定讞；鈕服刑過半後數次申請假釋，去年底第4次申請，台灣高等法院裁定假釋中付保護管束，他今天上午出獄。

鈕承澤的朋友一早就開車來接，上午9時半許鈕在友人陪伴下走出花蓮監獄，身穿黑灰色毛衣與深藍色長褲，揹著一盆芋頭盆栽，神態自若，臉色看起來也不算憔悴；步出大門時看到門外大批媒體，他數度鞠躬並雙手合十致意，隨後到側門受訪。

被問及今天最想做的事情，鈕承澤笑著說「回去陪媽媽」。媒體也詢問之後是否還會拍片、趕在過年前出獄高不高興等問題，鈕僅回應「謝謝大家，新年快樂」；不過被問及身揹的盆栽是否是親手栽種，他也回答「是的」。

鈕承澤友人開車來接他出獄。記者王燕華／攝影
鈕承澤友人開車來接他出獄。記者王燕華／攝影
鈕承澤面對媒體提問，雙手合十回應謝謝、新年快樂。記者王燕華／攝影
鈕承澤面對媒體提問，雙手合十回應謝謝、新年快樂。記者王燕華／攝影
鈕承澤上午9時半許步出花蓮監獄，回家過年。記者王燕華／攝影
鈕承澤上午9時半許步出花蓮監獄，回家過年。記者王燕華／攝影
鈕承澤表示，最想做的事情是回去陪媽媽。記者王燕華／攝影
鈕承澤表示，最想做的事情是回去陪媽媽。記者王燕華／攝影

假釋 性侵 監獄 鈕承澤

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