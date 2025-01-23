微風跨出台北首促參「微風東岸」 改裝一波三折、改建停擺

「微風東岸」是微風離開台北第一個案子，預計投入2億5千萬的期初投資額，未來還會有更多滾動式調整。但因市府和NET（主富公司）爆發產權糾紛，因所有權訴訟暫時停擺。NET提供9千萬的擔保金「換」市府暫時不得進行改裝、改建。基隆市政府表示，營運照常由微風進行，會在產權穩定的情況下才會進行改裝、改建。

基隆市東岸商場產權爭議「確認所有權」訴訟案去年底辯論終結 ，原營運商主富公司（NET）提起民事「確認所有權」訴訟，主張擁有東岸商場其出資增建的2到4樓所有權，市政府強行點交給微風使用，應塗銷所有權登記，將所有權返還。市府律師強調享有所有權，已經很清，市府與大日契約終止後，大日應無償移轉市府，市府享有所有權，主富無權占用。全案24日宣判。

2024年1月31日因租約到期，市府以促參方式重新招商，公告2月1日起換微風接手，NET主張擁有2到4樓商場產權拒點交。東岸商場改名「微風東岸」，經營20年，預計投入2億5千萬整改環境及動線，未來經營方向會提高消費檔次，有零售、餐飲、娛樂等項目，有效結合市區廟口商圈及海港周圍廊帶。

微風創辦人廖偉志是基隆人，董事長廖鎮漢基於回饋鄉里投標，預估未來會有磁吸效應，改變東岸商圈。微風集團開發總經理高銘頂曾表示，這個標案是蛋黃中的蛋黃，微風東岸是微風離開台北第一個案子，預計投入2億5千萬的期初投資額，未來還會有更多滾動式調整。

整個場域設備微風要進行改善，包括地下室停車場通風、照明、地面全部刨鋪等。因產權糾紛改裝、建建部分都停擺，NET至今仍持續在經營。

NET提供9000萬的擔保金，台灣高等法院針對假處分聲請裁定，核准東岸商場所有權訴訟定讞之前，增建部分市府不得自行或委由第三人為拆除、改建、增建。

高等法院未要求東岸商場現有的經營者微風公司需要將經營權轉移回NET；而NET其餘訴求也都已被法院駁回，因此，東岸商場現有營運狀況持續中。市府表示，會在產權穩定的情況下才會進行改裝、改建，市府跟市民權益不受影響。