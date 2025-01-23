高雄男追女業務被拒 惱羞成怒用這些招騷擾她…下場曝

郭姓男子從網路遊戲認識一名女保險員，郭男「暈船」展開追求後失敗，竟惱羞頻傳訊息騷擾女方，甚至寄包裹給女方母親，稱兩人已發生關係。女方不堪騷擾提告，橋頭地院審理後，依跟蹤騷擾防制法，判郭男4月徒刑，得易科罰金。

2021年7月間，郭男玩網路遊戲認識時從事保險業務的女業務，愛慕女方的郭男隨即展開追求，但女方多次拒絕郭男，還稱「我不會答應你，因為你不是我喜歡的那型。」

郭男追求遭拒後惱羞，隔年6月發現女方有男友後，多次傳送訊息騷擾，不僅稱呼女方是北港香爐，還嘲諷女方在外討客兄，「我看你比較像畜生」等話。

女方不堪騷擾未正面回應郭男，郭竟寄包裹給對方母親，裡面還夾著字條「媽媽您好，我是您女兒的朋友，跟他玩遊戲玩很久了，我們在一起半年多，我都有帶她出去玩，照片為證，已發生關係」等語。

女方因日常生活受影響，甚至無法入眠，向楠梓分局報案，警方傳喚郭男到案說明後，依違反跟蹤騷擾防制法，函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔郭男則否認犯行。

橋頭地院審理時，法官依據女方供述，發現郭從追求失敗後，天天都傳送數十甚至上百則訊息，女方無助說「每每這些訊息進來的時候，都會讓我感覺被騷擾，我精神快崩潰了，不知道對方又要發什麼樣噁心的內容」。

法官認為，女方曾聲請保護令獲准，郭男行為確實已影響女方日常生活，依跟蹤騷擾防制法判處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。