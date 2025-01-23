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地面師翻版！退休女醫遭詐7300萬 抵押7棟房…專家：1動作「保房產」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中七旬退休女醫師遭詐4700萬元存款，還被騙抵押名下7棟房子、騙走2600萬，前後被狠騙7300萬元，如日劇「地面師」翻版；中華民國地政士全聯會榮譽理事長李嘉嬴建議，民眾應委由信任的地政士，以保障權益。

彭姓男子為首的詐騙集團盯上這名退休女醫師，先以她被冒名洗錢名義，騙走她存款4700萬元現金，後又仿日劇「地面師」手法，帶婦人質押借貸名下7棟房產，騙走2600萬元，退休女醫前後共損失7300萬元才知上當。

中華民國地政士全聯會榮譽理事長李嘉嬴說，年關已近，詐騙案居高不下，近一周即有逾25億財損金額，不動產價值高昂不免成為詐騙集團下手的對象。

假檢調以涉及洗錢名義，誘引受害民眾親自辦理不動產移轉、抵押設定等，造成民眾慘痛損失。

李嘉嬴建議，民眾辦理土地權利變更登記時（例如買賣、抵押權設定等）應委由信任的地政士辦理，保障權益。

台中市地政局長吳存金指出，地政防詐有三法寶，「申請地籍異動」、「住址隱匿」及「指定送達地址」，更結合地政事務所、地政士，推出打詐2.0版「高風險案件關懷機制」，也就是針對符合高風險私人設定案件特徵，提示相關風險及關懷提問。

台中市地政士公會理事長劉芳珍說，響應政府全民防詐政策，成立「台中市不動產業務防詐顧問團」免費受理民眾不動產防詐諮詢，公會志工團隊服務進駐中山、中興、中正地政事務所，方便民眾就近諮詢。

劉芳珍指出，年關將近詐騙頻繁，買賣雙方宜各自指定地政士（雙地政士），多一位專業人士把關得以發揮制衡除錯，雙方權益獲更高保障，更提高交易安全。

台中七旬女醫被詐騙集團騙走七棟房產，如日劇「地面師」劇情真實上演。圖／摘自Netflix
台中七旬女醫被詐騙集團騙走七棟房產，如日劇「地面師」劇情真實上演。圖／摘自Netflix
七旬退休女醫遭詐騙集團前後狠騙7300萬元。記者曾健祐／翻攝
七旬退休女醫遭詐騙集團前後狠騙7300萬元。記者曾健祐／翻攝
台中市地政局結合地政事務所、地政士，推出打詐2.0版「高風險案件關懷機制」。記者趙容萱／攝影
台中市地政局結合地政事務所、地政士，推出打詐2.0版「高風險案件關懷機制」。記者趙容萱／攝影

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