基市府和NET爭東岸2至4樓產權 法庭5度交手…法官明宣判

基隆市政府重新辦理東岸商場招商，市府和NET都主張擁有2至4樓商場建物產權，訴請基隆地方法院裁判產權歸屬，明天宣判。聯合報系資料照片

基隆市政府招商引進微風集團經營東岸停車場和商場，商場原經營企業NET出局後，主張擁有出資興建的2至4樓商場產權。市府也自認有產權辦理登記，NET為此興訟，訴請法院裁判產權歸屬。法官已開庭4次，聽取兩造所持理由及事證，釐清爭議點，全案將在明天宣判。

基隆市前市長林右昌任內辦理東岸地下停車場招商，大日公司得標，取得2016至2020年經營權，並有3年、2年優先議約權。東岸原是地上1層、地下4層建物，頂樓為廣場。大日引進NET為協力廠商，在增建2至4樓後，由大日經營地下停車場，NET經營地上商場。

5年租約期滿後，大日順利續約3年，可經營至2023年底。謝國樑2022年12月25日接任市長，市府隔年審議大日未符合優先續約權，並在年底重新招商，由微風集團勝出。NET也有參加甄審，希望持續經營商場未能如願。

2024年1月31日市府辦理點移交手續時，大日配合點移交停車場，但NET主張擁有商場2至4樓產權，加鎖抵制。基市府認為NET非法占有市府資產，2月1日凌晨強制剪開NET設置的鎖頭，辦理點移交手續，以利讓微風集團進駐營運。

東岸商場2至4樓增建後，遲遲未辦理產權登記，市府去年3月間持使用執照與竣工圖等證明文件，將建物產權登記在市府名下。NET提出異議被地政機關駁回，NET另以市府為被告，向基隆地方法院提起確認所有權官司。大日公司因與市府有優先續約權官司，也以參加人身分出庭。法官去年4月17日、6月5日、8月7日、10月16日和12月26日5度開庭審理後，將在1月24日宣判。

市府在歷次庭期都主張擁有東岸2至4樓產權，因為NET不是東岸停車場所有人，也不是土地所有權人，2至4樓的商場也不可能獨立取得產權。市府跟大日的契約明定未續約，大日就要返還建物，大日跟NET的契約也寫得很清楚，若大日未續約，雙方的合約就是終止，批評NET違法占據商場。

NET強調出資興建東岸商場2至4樓，建物產權自然屬於NET。市府前年12月片面終止與大日的契約，但大日營運期間績效良好，有達到優先續約條件，但市府違約，以不正當方法阻止續約，依民法認定，市府和大日契約仍存存，NET與大日的契約也存續，質疑市府擅自將商場2至4樓占為己有，應塗銷所有權登記，返還NET。

大日律師指出，2017年與NET簽定的契約第1條，載明NET承租範圍是2至4樓，NET既然是承租人，就不可能是所有權人，道理很清楚。大日提供NET租金折讓，形同為新增建物出資，所以也非NET獨自出資興建。大日營運東岸期間有向市府呈報2至4樓租金收益，市府應知情及同意。只是大日與NET契約已終止，NET主張占有連鎖並不合法。