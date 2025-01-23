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南投縣刑大疑洩密遭北檢搜索 小隊長與警務參深夜交保
南投縣刑事警察大隊疑偵辦案件洩漏偵查資訊，昨天在台北地檢署指揮下，由警政署政風室人員突擊搜索辦公室，帶走小隊長陳志豪、警務參謝浚鋒2名警官，檢察官朱家蓉漏夜複訊後，依瀆職罪命謝男8萬元交保、陳男3萬元交保，由於最近南投縣警局新任局長才剛上任，沒想到就發生風紀事件，消息震驚地方。
專案⼩組於昨天上午9時許，持搜索票針對陳志豪、警務參謝浚鋒兩⼈辦公處所搜索，查扣手機等相關證物，案情疑為外洩案件資訊給他人，謝浚鋒與陳志豪交保後，在同事陪同下火速離開地檢署，未發表意見。
警紀事件近來層出不窮，新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用泰達幣從事洗錢活動，入出金的電子錢包位置，疑與台北地檢署先前起訴的「揚盛集團」第三方支付有關，北檢上周指揮新北市刑大搜索刑事局、土城分局共19處地點，約談黃祺瑋及刑事局二大隊偵查正張雅綸、伍國榮3名官警、以及「虛擬貨幣女神」張于庭共8人到案，檢方訊後依洗錢罪命3官警各50萬元交保。
事隔兩天，台中地檢署因偵辦一起加重詐欺案時，發現台中第二分局小隊長連楨傑涉洩漏偵查中圖檔情資給詐團共犯，讓對方得以掌握檢方偵查步驟，因此指揮調查局中機站搜索連男時任第五分局等處所，共約談8人到案，檢方訊後依洩密罪命連男10萬元交保，其餘7人證人請回。
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