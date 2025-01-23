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中橫雙桶屍案 楊鴻儒更二審逃死改判無期
楊鴻儒十年前犯下中橫公路兩桶屍案，三度依殺人罪判死，台中高分院昨更二審宣判，認此案繫屬法院逾八年，符合刑事審判妥速法減刑事由，加上楊年屆七旬，即使假釋出監都已九旬，再犯風險不高，改判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。
合議庭指出，楊鴻儒涉犯中橫公路兩桶屍案，二○一五年底繫屬法院，前年九月最高法院發回更二審時，已歷時七年九月，更二審完成判決時，已逾八年，符合妥速法應減刑事由。
另楊鴻儒已超過七十歲，罹患腎臟病，健康不佳，以台灣男性平均壽命七十六歲，即便楊有假釋可能，也需執行廿五年以上，還得有悛悔實據；宣判無期徒刑，楊可出監時已年逾九旬，再犯風險隨高齡減損，撤銷死刑，改判無期徒刑。
全案在台中高分院審理時，楊鴻儒出庭仍堅稱沒有殺人，辯稱不知道鐵桶內是何人，全是檢方臆測，也不願與被害家屬和解。
檢警調查，七十三歲楊鴻儒曾從事大理石及鍍膜、仲介工作，原與陳姓、賴姓死者是朋友，聽聞陳男的楊姓女友經濟條件優渥，欲追求楊女，對陳男心生妒意。賴姓死者曾懷疑楊設局詐賭，數度聲稱要向警方檢舉，彼此累積嫌隙。
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