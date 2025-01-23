詐領助理費 新北議員曾煥嘉判3年

新北市議員曾煥嘉以人頭詐領助理費，遭新北地院判刑3年。圖／聯合報系資料照片 新北市議員曾煥嘉於二○一六、一七年間，涉利用三名人頭向新北市議會詐領助理費一二八萬餘元；曾審理期間認罪，繳回犯罪所得，新北地方法院昨依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，判曾三年徒刑，褫奪公權四年。

配合曾煥嘉詐領助理費的蔣姓、徐姓、林姓人頭，各判一年、六月及一年二月徒刑，均褫奪公權一年，緩刑兩年。

曾煥嘉連任三屆新北市議員，父親是前台北縣議員曾文振，父子曾因隱匿凶宅資訊，墊高買賣金額詐貸一二○○萬元，被依詐欺取財罪判四月、三月徒刑，曾煥嘉當時獲緩刑兩年，詐領助理費案若日後判刑定讞，詐貸案緩刑將被撤銷。

判決指出，曾煥嘉明知蔣姓、徐姓二人未實際從事議員助理工作，而是在他個人經營水族館上班，卻以不實人事資料向新北市議會請領聘用助理補助費、春節慰勞金及年終獎金等費用，共四十萬五二七七元。

林姓助理二○一三年間車禍受傷，無法勝任助理工作，曾煥嘉將其轉入曾父公司工地，協助處理雜務，卻未變更助理名冊，仍依林男原提供銀行帳戶及身分證影本等資料詐領助理費，二○一七年還兩度替林男加薪，前後詐領助理費共八十七萬六五○○元。

檢方原以蔣、徐、林三人只是單純不知情被利用人頭，僅依使公務員登載不實罪嫌起訴，全案審理期間，合議庭發現三人其實都知道是人頭，改以利用職務上機會詐取財物罪共犯判決。

曾煥嘉昨天截稿前沒有回應；新北市議會表示，一審判決結果不影響議員職權行使。

議員助理費爭議屢見不鮮，高院統計地方民代議員涉助理費案已逾二百人；本屆四年任期才過一半，縣市議員已近五十人涉案，且據了解還有許多未爆彈。