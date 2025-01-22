私售管制藥品獲利50萬 精神科醫聯手女員工造假病歷均被判刑

新竹縣某精神科診所將四級毒品藥物流出販售，衛生局前往稽查時，赫然發現數量不對，郭姓醫師與櫃台傅姓女員工竟聯手竄改病歷，新竹地院依行使業務登載不實文書罪將二人判刑，目前該診所已歇業。

法官調查，郭男與櫃檯員工傅女知悉使蒂諾斯錠、安保舒眠錠、樂必眠錠均為第四級毒品暨管制藥品，利用任職診所得以取得藥品之便，於未經醫師依法開立處方並由藥師依處方調劑情形下賣給民眾，販售數萬顆管制藥品獲利約50萬元。

110年間新竹縣政府衛生局執行安眠類管制藥品稽核專案計畫，前往診所稽查時，發現簿冊藥物數量於上開期間短少514錠，醫令藥物數量更短少達1963錠，稽查人員察覺有異後，要求診所補正。

但郭姓醫師與傅女為了掩飾管制藥品短少，偽造患者前往拿藥紀錄，不過竹縣衛生局收到補正資料後，仍發現資料有異，例如藥間隔天數小於原調劑天數的患者達11名，就依序號空白者的患者達31名，再度命該精神科診所補正並說明異常情形。

郭男與傅女兩人再次造假病歷，在病歷資料旁加註虛偽就診說明，足生損害於患者病歷資料及主管機關對於管制藥品管理的正確性。