單親媽失控…三度拋摔踹虐2歲半女兒致死 國民法官判9年

未婚廖女獨力扶養女兒，2023年12月間2歲半女兒不聽話不收玩具，她氣到失控，三度抱起女兒拋摔至地墊又用腳踹，釀女童頭部重創昏迷，急救19天不治；桃園地院國民法官專庭本周密集審理，今依成年人故意對兒童犯重傷害致死罪判9年，可上訴。

犯罪事實指出，31歲廖女2023年12月15日下午5時30分，在桃園平鎮租屋處因2歲半的女兒未依指令收玩具，連續3次徒手將身高86公分、體重12公斤女兒高舉至腰、胸部位置往前拋摔，釀女童頭部著地，以腳踹胸口1次，造成女童昏迷指數3分、急性左硬腦膜下血腫、急性蜘蛛網下出血、腦中線右移、大腦鐮下腦疝及顳葉海馬溝回腦疝等重傷害，廖女稍後察覺有異，向119求救送醫，女童仍於去年1月2日凌晨不治。

被告廖女於準備、審理期間雖坦承傷害並致女兒死亡的事實，但否認有重傷害之意，並以當時是一時情緒失控所為等語來辯稱。國民法官法庭認為，被告為成年人，且照顧扶養女兒已有2年半，並非無育兒經驗；案發時女童只有2歲半，身體器官、腦部構造極為脆弱，一般人客觀均可預見若外力劇烈搖晃或碰撞，極有可能造成顱內出血、身體受重傷害，甚至死亡程度，被告不能推說不知道，且在短時間內3次拋摔又腳踹，導致女兒頭部重創，足認被告有重傷害犯意，再佐以公訴提出各項事證，被告重傷害致死犯行堪以認定。

國民法官法庭審酌，被告在「有確切根據得合理的可疑」本案犯罪前，向警方自首接受裁判。又綜觀檢察官及辯護人提出各項事證，認被告的自首行為，有助於本案發現犯罪事實，同時也節省司法資源，避免累及無辜等情事，故依刑法第62條前段規定減輕其刑；審酌本案無犯罪之情狀顯可憫恕，科以減刑後的最低度刑仍嫌過重，因此不依刑法第59條規定酌減其刑。