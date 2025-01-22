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海巡署春節前啟動威力掃蕩 守護海域邊境安全

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

農曆春節將至，海巡署第11巡防區指揮部（馬祖）為防範陸船越界、杜絕走私偷渡案件及防範非洲豬瘟疫情，昨日展開岸海聯合擴大威力掃蕩專案勤務，全面強化馬祖地區海域與海岸的執法能量，確保邊境安全與社會治安穩定。

本次專案由海巡署第11巡防區統合金馬澎分署第10岸巡隊、偵防分署連江查緝隊、艦隊分署第十海巡隊，並聯合移民署北區事務大隊連江專勤隊、警政署基隆港務警察總隊福澳中隊及連江縣警察局，共同針對馬祖四鄉五島實施全面掃蕩。勤務動員海巡艇6艘、巡邏車13輛、巡邏機車11輛，搭配90名查緝人力，深入港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等高風險區域，積極查緝走私與偷渡行為，並增加貨船拆檢率，全力杜絕不法。

據海巡署統計，113年馬祖海巡執行驅離越界陸船543艘，扣留調查2艘，查獲走私偷渡案件5起，並處理岸際漂流豬屍6件，執行海洋生態保育與岸際油污防治26件。此外，海巡單位去年協助民眾進行島際緊急醫療後送47件，並查獲小三通旅客違規攜帶農產品115件，成功守護國民健康與海洋資源。

此次聯合勤務，除針對走私與偷渡重點加強取締外，也藉實際行動向國人及馬祖鄉親宣示，海巡單位有能力、有決心守護國土安全。海巡署第11巡防區指揮部主任洪文泉表示，面對春節期間的挑戰，海巡全體同仁將持續強化邊境勤務，嚴密巡邏、嚴格執法，全力保障國民食安與社會安定。他也呼籲民眾如發現走私或偷渡等不法情事，可撥打118海巡服務專線舉報，海巡人員將第一時間投入處理。

海巡署第十一巡防區指揮部昨日深入岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等高風險區域，積極查緝走私與偷渡行為。圖／馬祖海巡隊提供
海巡署第十一巡防區指揮部昨日深入岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等高風險區域，積極查緝走私與偷渡行為。圖／馬祖海巡隊提供
海巡署第十一巡防區指揮部昨日展開岸海聯合擴大威力掃蕩專案勤務，深入岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等高風險區域，積極查緝走私與偷渡行為。圖／馬祖海巡隊提供
海巡署第十一巡防區指揮部昨日展開岸海聯合擴大威力掃蕩專案勤務，深入岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等高風險區域，積極查緝走私與偷渡行為。圖／馬祖海巡隊提供
海巡署第十一巡防區指揮部昨日展開岸海聯合擴大威力掃蕩專案勤務，全面強化馬祖地區海域與海岸的執法能量。圖／馬祖海巡隊提供
海巡署第十一巡防區指揮部昨日展開岸海聯合擴大威力掃蕩專案勤務，全面強化馬祖地區海域與海岸的執法能量。圖／馬祖海巡隊提供

偷渡 海巡署 走私

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