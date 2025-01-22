海巡署春節前啟動威力掃蕩 守護海域邊境安全

農曆春節將至，海巡署第11巡防區指揮部（馬祖）為防範陸船越界、杜絕走私偷渡案件及防範非洲豬瘟疫情，昨日展開岸海聯合擴大威力掃蕩專案勤務，全面強化馬祖地區海域與海岸的執法能量，確保邊境安全與社會治安穩定。

本次專案由海巡署第11巡防區統合金馬澎分署第10岸巡隊、偵防分署連江查緝隊、艦隊分署第十海巡隊，並聯合移民署北區事務大隊連江專勤隊、警政署基隆港務警察總隊福澳中隊及連江縣警察局，共同針對馬祖四鄉五島實施全面掃蕩。勤務動員海巡艇6艘、巡邏車13輛、巡邏機車11輛，搭配90名查緝人力，深入港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等高風險區域，積極查緝走私與偷渡行為，並增加貨船拆檢率，全力杜絕不法。

據海巡署統計，113年馬祖海巡執行驅離越界陸船543艘，扣留調查2艘，查獲走私偷渡案件5起，並處理岸際漂流豬屍6件，執行海洋生態保育與岸際油污防治26件。此外，海巡單位去年協助民眾進行島際緊急醫療後送47件，並查獲小三通旅客違規攜帶農產品115件，成功守護國民健康與海洋資源。