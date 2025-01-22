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嘉義查察農漁會賄選揭牌 檢察長：沒有上限偵辦到底

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

農漁會選舉將於今年2月15日投票，嘉義地檢署檢察長蔡宗熙與檢警調廉等機關首長，上午於嘉檢一樓大廳外舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，隨後舉辦農漁會選舉查察會議。嘉檢表示，目前已有收到相關情資，積極查辦中。檢察長蔡宗熙說，沒有底限沒有上限偵辦到底。

檢察長蔡宗熙表示，查賄行動已於去年11、12月展開，今天是選舉值班及專線電話啟用，民眾如有相關賄選、暴力介入農漁會選舉資訊，都可以撥打專線電話，涉賄選、選舉暴力一定查緝到案，希望逐年改善選舉風氣，也持續進行反賄選宣導工作。

蔡宗熙表示，農漁會選舉涉及基層農民、漁民基層組織，農漁會在基層農漁民生活、工作給予很多協助、幫忙，希望農漁會的組織、運作方式更健全，能選出最好的理監事，對農漁民才是最有幫助。農漁民要選賢與能更要懂得拒絕賄選。一經查獲理監事、理事長、總幹事賄選，檢舉獎金就是2百萬元，查獲最近親屬者獎金100萬元、預備賄選也有一半獎金、基層的代表賄選也有50萬元獎金。

他說，目前初步掌握農漁會都是單一候選人，顯示事先溝通協調上都已找到最好的候選人參與這次選舉，但仍會了解在協調過程當中是否有搓圓仔湯或利益介入，這也是查察賄選的重點工作。競爭比較激烈地方會由縣市警方調查站人員積極布署查察。他強調，「沒有底限沒有上限一定偵辦到底」。

嘉檢表示，檢舉查獲農會或漁會理事、監事、理事長候選人賄選或總幹事候聘人行賄者，檢舉獎金最高200萬元，境外勢力金額100萬至2000萬元，選舉賭盤金額5萬至500萬元。選舉查察聯繫中心檢舉專線為（05）2752548，免付費專線0800-024-099，傳真機（05）2780445，自即日起24小時受理民眾檢舉。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（左五）與檢警調廉等機關首長，上午於嘉義地檢署大廳外舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙（左五）與檢警調廉等機關首長，上午於嘉義地檢署大廳外舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙強調查賄，沒有底限沒有上限偵辦到底。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙強調查賄，沒有底限沒有上限偵辦到底。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署舉辦農漁會選舉查察會議。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署舉辦農漁會選舉查察會議。記者李宗祐／攝影

嘉義 賄選

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