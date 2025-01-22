苗栗農漁會妨害選舉執行小組成立 首波行動持續中
農漁會選舉將屆，苗栗縣查察妨害選舉執行小組今天掛牌揭牌成立，據了解，檢方今天一早首波查察行動，目前持續進行中，表示如果有犯嫌重大，強制處分將會對外說明。
苗栗地檢署檢察長林映姿1月17日到任，今天主持查察妨害選舉執行小組揭牌儀式，高等檢察署台中分署檢察長林錦村觀禮，調查局苗栗縣調查站主任姜彥吏、苗栗縣警察局王森瑒、苗栗縣政府政風處長李炳輝，及移民署苗栗專勤隊長陳文良、苗栗憲兵隊長洪名賢等人到場，展現查賄及防制暴力介入決心。
苗栗地檢署隨即舉辦農漁會選舉查察會議，檢調警等相關單位人員就最新選情分析，有效查察次妨害選舉犯行交流，據了解，今天檢調人員一早就有第一波行動，不過，檢方低調沒有證實，表示有強制處分會對外說明。
林錦村在查察會議中指出，農漁會選舉查察工作，應特別注意賄選、暴力、假消息等介入選舉，各單位應通力掌握情資及事證，杜絕不法行為，選情激烈選區應滾動式調整查察策略，強化布雷作業，以有效引爆違法行為。
春節期間須嚴防候選人假借送禮行賄，執法人員執行案件時，嚴守正當法律程序，例如避免疲勞訊問等行為，以確保查察作業合法、合規，有關檢舉獎金應迅速發放，並妥善製作檢舉筆錄，以避免爭議。
林映姿說，檢舉獎金發放應迅速執行，以確保檢舉人權益，苗栗檢方過去更曾有檢舉人獲頒50萬元的紀錄，檢舉專線0800-024099轉4，春節期間不打烊，籲請民眾踴躍檢舉。
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