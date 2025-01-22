快訊

國3中和隧道「轎車燒成火球」 南下路段塞爆嚴重回堵至新店

中職／李珠珢加盟「宇宙邦」 網笑稱：原來豪哥是江國豪

民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

邱軍涉撞死人肇逃收押未提抗告 將在看守所過年吃年夜飯

中央社／ 基隆22日電

歌手邱軍涉嫌開車撞死計程車司機李姓男子肇事逃逸，遭法院裁定收押禁見，由於邱軍未在10天內提出抗告，邱軍將在基隆看守所過年。

基隆地方法院法官認為，邱軍的手機尚未經數位還原，仍有遭遠端操控刪除內容的可能，檢察官認為邱軍就此部分有與證人勾串、滅證之虞，為有理由，此部分無從以具保防阻發生，有羈押的原因及必要，7日晚間裁定邱軍羈押，並禁止接見通信、授受物件2個月至3月6日。

由於抗告期至17日屆滿，邱軍並未提出抗告，邱軍將在基隆看守所過年，根據基隆看守所公布的菜單，28日除夕晚餐菜色為岩燒里肌肉排、炸雞翅、長年菜、炒菠菜和佛跳牆。

基隆看守所今天舉辦「郵我來關懷，把愛寫出來」春節感恩賀卡寄情活動，讓收容人透過親手書寫賀卡，向家人表達心中的愛與思念，約有110名收容人參加，據了解，因法院裁定邱軍禁止通信，邱軍並未參加活動。

回顧此案，邱軍去年12月27日凌晨4時許，開車行經基隆市信一路時，撞上正在道路聊天的排班計程車司機李姓和陳姓男子，邱軍開車往前行駛一度停下，但並未下車查看就離去，李男於今年1月3日凌晨傷重不治。李男的嫂嫂接受媒體訪問時表示，邱軍是成年人要自己面對，事發後卻不聞不問天理不容。

歌手邱軍（中）涉嫌開車撞死排班計程車司機李男肇事逃逸，遭基隆地方法院裁定收押禁見，7日深夜11時許，邱軍被戴上手銬，在法警押解下帶上囚車送至看守所。圖／中央社
歌手邱軍（中）涉嫌開車撞死排班計程車司機李男肇事逃逸，遭基隆地方法院裁定收押禁見，7日深夜11時許，邱軍被戴上手銬，在法警押解下帶上囚車送至看守所。圖／中央社

基隆 春節 計程車司機 邱軍

延伸閱讀

不服高虹安案停審抗告 高檢署要求最高法院審查…高院駁回確定

施暴高嘉瑜入獄…林秉樞驚傳健康狀況不佳 看守所證實戒護就醫

八八會館郭哲敏可在家吃年夜飯 新北檢不滿2億交保抗告失敗確定

2億交保 郭哲敏回家過年生變！新北檢已提抗告

相關新聞

陳佩琪怒告許富舜、鄭淑心 今與律師出庭說明告訴意旨

民眾黨前主席柯文哲因京華城案等案遭起訴，全案台北地方法院明天首度開庭，傳喚被告彭振聲、邵琇珮、李文宗出庭。台北地檢署今針...

單親媽情緒失控拋摔又腳踹虐死2歲半女兒 國民法官判9年

未婚廖女獨力扶養女兒，2023年12月間2歲半女兒不聽話不收玩具，她氣到失控，三度抱起女兒拋摔至地墊又用腳踹，釀女童頭部...

海巡署春節前啟動威力掃蕩 守護海域邊境安全

農曆春節將至，海巡署第11巡防區指揮部（馬祖）為防範陸船越界、杜絕走私偷渡案件及防範非洲豬瘟疫情，昨日展開岸海聯合擴大威...

嘉義查察農漁會賄選揭牌 檢察長：沒有上限偵辦到底

農漁會選舉將於今年2月15日投票，嘉義地檢署檢察長蔡宗熙與檢警調廉等機關首長，上午於嘉檢一樓大廳外舉行「查察賄選及暴力執...

新北議員曾煥嘉人頭詐領助理費128萬 判刑3年褫奪公權4年

新北市議員曾煥嘉於2016至2017年間，利用蔣姓、徐姓、林姓3名人頭，向新北市議會詐領助理補助費128萬餘元，新北地方...

苗栗農漁會妨害選舉執行小組成立 首波行動持續中

農漁會選舉將屆，苗栗縣查察妨害選舉執行小組今天掛牌揭牌成立，據了解，檢方今天一早首波查察行動，目前持續進行中，表示如果有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。