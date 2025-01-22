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打擊犯罪嚇阻走私 澎湖海岸巡警春節聯合大掃蕩

中央社／ 澎湖縣22日電

農曆春節將屆，澎湖地區「春節岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案勤務，今天起展開海陸威力掃蕩，期讓民眾過個平安的春節。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部今天統合所轄第七岸巡隊、第八海巡隊及澎湖查緝隊與澎湖縣警察局、移民署澎湖縣專勤隊及高港澎湖港中隊等單位執行「澎湖地區春節岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案勤務。

第十三巡防區指揮部主任甘禮維表示，去年年中和今年年初，分別在澎湖商、漁港查獲大量毒品及非法蒲燒鰻成品等走私案件，春節連假在即，更是走私偷渡、非法活動的高峰期，海巡署為邊境第一道屏障，全天候勤務部署提升巡邏密度，迅速打擊犯罪，嚇阻不法走私偷渡，提供民眾一個安全生活環境，守護澎湖島嶼的安全。

第十三巡防區指揮部表示，春節擴大威力掃蕩勤務，今天動員有130餘人、出動4艘巡防艦艇、20部巡邏車與機車（含離島）、3隻緝毒犬及隻檢疫犬及無人機等，針對本島與離島的港口、岸際、海域、廢棄空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林等治安死角重點，展開地毯式巡邏，以守護邊境、岸際、海域秩序安全，確保民眾生命財產安全。

海巡署 澎湖縣

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