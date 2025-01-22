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退役陸軍中將穿軍服號召反獨促統 高檢起訴6人求重刑

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局國安站偵辦 「中華民國台灣軍政府」總召、陸軍退役中將高安國、發言人侯紹康、高安國同居人劉逸蓁，謀議為中共在台發展共諜組織，試圖接觸現役軍人刺探軍機，還身穿迷彩服發表影片號召兩岸統一，檢方日前依違反國家安全法等罪起訴高安國、侯紹康、劉逸蓁等6名被告，其中高安國求處10年以上重刑。

起訴指出，高安國身為陸軍高階將領，長期受到國家栽培、委以重任，終以中將副指揮官階退役，卻為貪圖私利，未能嚴守分寸，竟發起組織，向中共軍情人員索取資金挹注，在台灣整建武裝組織，於中共武力攻臺時充當武裝內應，從事破壞國家安全及社會安定，推動各項計畫作為，並物色、接觸、拉攏、吸收退役、現役軍人，6人各求處3年5月至10年以上重刑。

據調查，高安國曾於2022年發表「致台灣將士」影片，影片中的高安國身穿迷彩服，站在「反獨促統」標語前，號召「解除台灣人民對武統及新冠肺炎的恐懼，結合統派完成中國統一的神聖使命」，被國安單位盯上。

調查局深入追查，統派團體「中華民國台灣軍政府」總召高安國等人，2019年間假借各式交流為名往來兩岸，遭中共情報工作人員吸收，在台物色、發展現、退役軍人，並接受資金挹注，策劃成立武裝內應組織及工作據點。

高安國與劉男將昔日軍中同僚、部屬納入顛覆政府「○計畫」，密謀於中共攻台時成為即用的內應力量；侯男後續吸收張姓、陳姓、邱姓現役軍人接觸，刺探、收集軍中機敏資料及我國軍事要塞戰略部署資訊，

另於2024年9月間召集組織成員，使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並將成果向中共回報，危害國家安全及社會安定；高檢署去年11月21日指揮國安站陸續發動2波偵辦，搜索26處所，約談 6人，查證28人，檢方聲押獲准高安國等6人，起訴後移審法院裁定繼續羈押。

調查局指出，近年來，中共投入大量金錢與資源，以多元滲透管道及手法，指示、誘吸親「中」團體在台發展協力組織及武裝內應網絡等作為，已對我國家安全及社會安定造成嚴重威脅。

調查局偵辦退役中均涉共諜，高檢署今起訴6人。圖／報系資料照
調查局偵辦退役中均涉共諜，高檢署今起訴6人。圖／報系資料照

中共 共諜 國軍

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