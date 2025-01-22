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陳佩琪怒告許富舜、鄭淑心 今與律師出庭說明告訴意旨

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案等案遭起訴，全案台北地方法院明天首度開庭，傳喚被告彭振聲、邵琇珮、李文宗出庭。台北地檢署今針對柯妻陳佩琪告醫師許富舜、柯文哲競選團隊執行長鄭淑心，今天下午以告訴人身分與律師赴北檢說明。

陳佩琪今年1月6日在臉書貼文指出，對許富舜先生和鄭淑心女士汙衊2014年收受政治獻金未申報一事， 提告刑事加重毀謗罪和民事求償。北檢日前收案後，交由偵辦民眾黨政治獻金弊案的檢肅黑金專組檢察官唐仲慶偵辦，今下午傳喚陳佩琪與律師至北檢說明告訴意旨。

許富舜日前在陳佩琪臉書留言區發表，「許富舜給陳佩琪公開信」，談及他在二○一四年建置線上政治獻金電子金流系統，當時真心認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓，難不成這是台灣政治常態」。

許富舜日前受訪時坦承發文，並稱不只一次親眼見到這些錢被帶回家，但「或許這就是師母口中親朋好友、有醫療界朋友的紅包」。 2014柯市長選戰募款委員會執行長鄭淑心披露，當年募得款項都交給柯妻陳佩琪。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡今年1月5日昨天代轉陳佩琪回應，許富舜前天並未提出證據，只請記者聯繫牙醫史書華，聲稱對方捐款十萬元，沒有拿到收據非常生氣；經過查證，2014年5月20日，史書華捐贈柯文哲10萬元，當年會計在5月28日寄出收據，並同年月30日打電話確認本人收到，經過取得實體憑證，可以證明許富舜等人所言不實。

柯文哲妻子陳佩琪提告許富舜、鄭淑心，今出庭說明告訴意旨。記者曾原信／攝影
柯文哲妻子陳佩琪提告許富舜、鄭淑心，今出庭說明告訴意旨。記者曾原信／攝影

政治獻金 柯文哲 陳佩琪

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