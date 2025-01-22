農漁會選舉農曆春節後登場 雲林已掌握6件賄選情資
農漁會組長、副組長、會員代表選舉將在今年2月15日投票，雲林地檢署今成立「農漁會查察妨害選舉執行小組」，檢察長黃智勇表示，目前已受理6件情資，正在偵辦中，農曆年節也會嚴防有人假借送禮進行賄選，檢舉賄選獎金最高200萬元，呼籲民眾踴躍檢舉，為自己賺新年紅包錢。
雲林地檢署「農漁會查察妨害選舉執行小組」今成立，檢察長黃智勇、雲林縣警察局長李建民、雲林縣調查站主任鍾達振、縣政府政風處長邢啓春、主任檢察官朱啓仁、黃立夫等人共同揭牌，展現查賄決心。
黃智勇表示，雲林縣為農業大縣，農漁會選舉攸關農民福祉與會務發展，應確保選舉的公平、公正性，選出能力好、真正肯為農漁民服務的管理團隊及領導者，帶領農漁會的發展，雲林地檢署已受理6件賄選情資，偵辦進行中。
黃智勇指出，除現金買票外，送禮、旅遊綁樁等都是常見賄選方式，農曆年節將至，檢警調聯手審慎嚴防有人在過年期間假借送禮進行賄選，檢舉賄選獎金最高200萬元、境外勢力介選獎金100萬元至2000萬元、選舉賭盤獎金5萬元至500萬元，且檢舉資料絕對保密。民眾可撥打檢舉專線0800-024-099撥通後再按4。
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