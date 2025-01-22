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農漁會選舉將至 南部司法警政巨頭今會師「嚴查賄選」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

農漁會組長、副組長、會員代表選舉將在今年2月15日投票，高雄地檢署選舉查察聯繫中心即日起成立，南部地區從高雄高分檢到高雄市府政風處、廉政署、調查局高雄市調處、高雄市警局等司法巨頭罕見會師，宣示對賄選嚴查到底。

各基層農會農事小組組長、副組長、會員代表及漁會選舉，將在今年2月15日投票，高雄轄區農漁會眾多，今雄檢與全國各地檢署同步成立選舉查察聯繫中心，正式展開查賄行動。

今到場參與揭牌者有高雄高分檢檢察長朱家崎、雄檢檢察長黃元冠、廉政署南調組長許嘉龍、警察局長林炎田、高雄市調查處長連震宗、高雄市政府政風處長歐建志，及雄檢襄閱林志祐、黑金組主任莊玲如，幾乎南部司法巨頭都到場。

黃元冠說，農漁會選舉攸關地方政治，並與地方金融信用息息相關，也是明年地方大選的前哨戰，今日檢、警、調、廉、政風等單位共同揭牌，展現選舉查察的決心，相關單位亦將全力以赴，維持選舉公平公正。

農漁會選舉攸關地方民主制度及農漁業的健全發展，雄檢呼籲民眾若發現有賄選情事，請踴躍向本署或警、調、廉、政風等各機關提出檢舉（檢舉專線：0800024099撥通後按4），檢舉獎金最高達200萬元，對於檢舉人身分嚴格保密。

高雄地檢署選舉查察聯繫中心即日起成立，今早揭牌儀式南部司法巨頭都到場。記者張議晨／攝影
高雄地檢署選舉查察聯繫中心即日起成立，今早揭牌儀式南部司法巨頭都到場。記者張議晨／攝影

廉政署 高雄市

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