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清潔隊員收工廠業者紅包 被判期徒2月 罰金2萬元
彰化縣兩名工廠業者各送紅包感謝清潔隊員的辛苦，收紅包的隊員被清潔隊呈報鎮公所政風室調查後函送偵辦。彰化地方法院審結，依犯交付賄賂罪各處有期徒刑2月，緩刑兩年，罰金2萬元，褫奪公權1年。可上訴。
據了解，楊姓和蔡姓清潔隊員2023年底清運垃圾時，收到某鞋廠和工業社各贈送2千元、1200元的紅包以感謝辛勞，被清潔隊長知道後，呈報鎮公所政風室調查，楊姓、蔡姓清潔隊員坦承不諱，政風室函送偵辦，檢方依涉貪汙治罪條例起訴。
彰化地方法院審酌，楊姓和蔡姓清潔隊員算是公務員，對兩家工廠產出的一般廢棄物，竟收取賄賂，因而損害公務員的廉潔性及公務機關的形象，法治觀念顯偏差，所為實不足取，惟考量楊姓、蔡姓清潔隊員始終坦承犯行的犯後態度，且行賄金額分別僅有2千元、1200元，並各斟酌犯罪的動機、生活狀況及智識程度等一切情狀，分別量刑並均諭知易科罰金折算標準，以示懲儆。
兩名清潔隊員所屬的某鎮清潔隊在昨清潔隊臉書PO文，聲明「只收垃圾，不收紅包」，強調清運家戶垃圾、可回收資源是清潔隊員職責和使命，因此全體簽署「公務員廉政倫理規範」，謝絕紅包和餽贈禮物、宴飲等。
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