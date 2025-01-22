高雄女宮主為金紙錢打死信徒2審判9年半 兩共犯殺人無罪

高雄某宮廟蔡姓女住持，2022年1月夥同梁姓同居人、魏姓信徒將顧姓男子押走催款，蔡女卻打死顧男，見顧男沒氣息後丟包鳳山臨海路一處公園，一審地院依傷害致死罪判蔡女10年，高雄高分院上午宣判，從輕改判9年半。梁男、顧男犯殺人部分則無罪。

判決指出，蔡女（56歲）不滿顧男（61歲）積欠法事、蓮花金等款項，頻頻向顧男追討，但顧男無力償還大筆欠款，2022年1月5日下午，蔡女找來梁姓男友人（64歲）及魏姓男信徒（52歲），約出顧男到蔡女主持的宮廟談判。

蔡女持宮廟裡的棍棒、抓耙子等物品，頻頻毆打顧男，顧求饒稱「沒錢」，蔡女仍不滿，逼迫顧男簽下本票，一旁的魏男還起鬨「欠多少就還多少」，但顧不願就範，於是3人逼顧交出銀行提款卡與密碼。

隔天凌晨，蔡女再指示梁男、魏男拿著顧男的提款卡領錢，沒料兩張卡僅領出3000元，回到宮廟後，顧男因傷勢嚴重已經倒地，3人未將顧送醫，等到隔日上午8時許，蔡女等人見顧男奄奄一息，夥同梁男等人將顧帶到鳳山區一處公園丟包。

檢方當時依殺人罪嫌起訴蔡女、梁男及魏男，高雄地院開庭調查後，依傷害致死罪判處蔡女有期徒刑10年；梁、魏2人則僅依竊取財物罪，各處易科刑3月，殺人部分無罪。