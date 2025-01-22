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越南移工為工作分配打群架 他持利刃刺穿同鄕右胸被判5年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

阮姓外籍移工前年6月30日因工作細故與范及另名阮姓同鄕在台南工地7樓樓頂口角爭執後互相鬥毆，阮持利刃刺向范及同鄕，造成范右胸壁穿刺傷及血胸而休克，同鄕及他也雙雙掛彩，范因傷重意識不清，經妻帶返越南照顧，阮辯稱自我防護，法官認他犯殺人未遂罪處5年10月。

阮於準備程序說，案發當天是范突然跟2、3個人過來打他，他只是防衛而已，他拿的不是長刀，是大型美工刀。審理時又辯稱，當時有6個人過來打他，范拿榔頭往他頭上打2、3下，他流了很多血，他只能保護我自己，沒有故意要殺人。

然而，阮姓同鄕於警詢後屢傳不到，經查並未出境，也未在監在押，經院方傳喚2次均未到庭，且拘提未著。

另范因傷重緣故，自始未能製作筆錄，傷勢穩定後，則因缺氧缺血性腦病變導致意識不清，已由妻子將他帶回越南照顧，而由妻子於警詢陳述後提告。

阮的律師抗辯，被告當時也受傷，且依據現場勘察紀錄表，現場有4支榔頭，經警以棉棒採集榔頭上可能生物性斑跡，其中有1榔頭錘頭棉棒DNA與被告相符，另名阮姓同鄕否認持榔頭攻擊被告頭部，可推論是范持榔頭毆打被告頭部，被告是基於正當防衛持刀反擊。

律師認為，被告與范並無深仇宿怨，僅是工作分配而發生爭吵，難認有致人於死動機，被告所犯應是傷害致人重傷罪嫌，請求依正當防衛規定，諭知無罪，若認防衛過當，請依法減輕其刑。

合議庭認為，警方於案發後約2小時立即到場勘察，根據現場勘察採驗報告，現場有4支榔頭，其外觀均未發現明顯血跡；若阮所辯為真，且警方案發後不久立即到場勘察，現場情形保持完整，理應會發現殘留血跡榔頭。

且依鑑驗結果，僅能認定榔頭有與被告身體接觸，被告確實可能遭該支榔頭攻擊，但攻擊身體部位為何，持該榔頭攻擊者是否為范，均不得而知，無從佐證阮抗辯正當防衛情節真實性。

合議庭指出，依范傷勢照片，右胸穿刺傷傷口寬度約4至5公分，深度已達進入胸腔損傷右上肺葉，顯見該利刃具有相當長、寬及厚度，質地堅硬，應非阮各次所稱釘子、小刀或大型美工刀，且阮持利刃刺向范，必施以極大力度，同時以戳刺方式攻擊，才能於短暫的瞬間一擊，立即造成該嚴重穿刺傷，阮辯稱當時只是持大型美工刀揮舞，顯與客觀傷勢情形不符。

合議庭指出，胸腔屬人體重要部位，持具高度殺傷力利刃，用力戳刺胸腔，必然傷及重要臟器，也會造成大量出血，很有可能危及性命，阮在互相鬥毆衝突中，持利刃刺向范右胸，主觀上具有致人於死不確定故意。

台南地院認為，阮男在互相鬥毆衝突中，持利刃刺向范男右胸，主觀上具有致人於死不確定故意，認他犯殺人未遂罪處5年10月，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。圖／本報資料照
台南地院認為，阮男在互相鬥毆衝突中，持利刃刺向范男右胸，主觀上具有致人於死不確定故意，認他犯殺人未遂罪處5年10月，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。圖／本報資料照

妻子 殺人未遂 鬥毆

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