特勤上校護航昔賴清德隨扈體能測驗獲緩刑 高院理由出爐

賴清德總統擔任副總統時期的警衛室少將主任謝靜華，接受體能測驗健走成績未達標，時任國安局特種勤務中心上校訓練組長盧永榮，下令上尉鑑測官許正杰竄改謝的成績以達標。台北地方法院認定盧指示改成績，依偽造文書罪判刑1年3月，台灣高等法院今駁回上訴，但考量盧退伍後有情緒、社交障礙，諭知緩刑2年。

高院指出，盧永榮沒有前科，審酌他在案發時擔任體技能鑑測督察官，他所為損害特勤中心對人員體能鑑測管理、職務調配的正確性，應予譴責，但在二審審理時終能坦承犯行，面對過錯。盧在案發後調職、記過，並於2024年11月11日退伍，去年年度考績「丙上」，沒有考績獎金，且案退伍後，至今沒工作且有情緒、社交障礙，已知所為不僅影響國軍形象，也終止了軍旅生涯，高院因此給予緩刑。

謝靜華因酒後強吻女子，事發後並提供不實訊息給國安局調查人員，監察院去年11月彈劾，將他移送懲戒法院。檢方調查，謝靜華2020年由上校升少將，須通過體測，他以公務繁忙為由未受補測，晉升前才以5公里健走等項目替代3千公尺跑步；2021年年度體測時，他又以膝蓋不適合3千公尺跑步為由，改以5公里健走替代，但鑑測成績未達標，國安局特勤中心訓練組鑑測後卻未如實填載分數。

特勤中心內部有人舉報，國安局政風處展開調查，函送特勤中心訓練組長盧永榮及鑑測官許正杰。檢方查出，盧明知謝的成績為「47分28秒」，為讓成績達標為「45分」，下令許將成績登載為「44分48秒」，以符合維安特勤人員體能要求。

許正杰在北院開庭時表示，2021年8月31日執行鑑測時因有將級以上受測人員，循例組長會到場督測或視導，組長以上的長官到場督測，與他職責範圍的事項若意見、看法不同時，會依幹部指導，亦即他要聽盧永榮的話。

許說，謝靜華就是沒有合格，他記得後面簽證欄部分好像沒有寫「合格」二字，最後他變成合格是因為依照盧永榮的指示，盧說他「多算謝靜華1圈」。許證稱沒有多算，鑑測當下他有用「正」字記錄在另一張紙上登載，確定謝靜華完測當下已超時。