聽新聞
0:00 / 0:00
吸入戰機進氣口...女士官長再2年可退伍 江啟臣和家屬要求查清真相
空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」戰機發動機進氣口吸入，送醫不治；立法院副院長江啟臣今天到靈堂致意慰問家屬，江啟臣和家屬都要求國防部查清真相，女士官長再2年可退伍，她母親完全無法接受此事。
檢察官今天相驗，立法院副院長江啟臣也到場靈堂致意，慰問家屬，他說女士官長的母親很難過，這位母親有5名子女，4人從軍，殉職是最小女兒，一直陪伴她，這位母親無法接受發生此事。
江啟臣表示，他要求國防部處理好女士官長的後事，相關撫恤要依法辦理，要查清直相，給家屬交待。現在國防部配合檢調追查，家屬一再要求，釐清真相，給死者和家屬一個交待，未來重點是如何防範，他說過去10多年來沒發生過這種事，外界和家屬都有疑問，現階段最重要的事，讓女士官長安心離開。
被問到家屬疑慮問題，江啟臣說，女士官長不是第一天入伍，再過2年就服役20年可退伍，家屬覺得此事疑雲重重，無法接受，要求國防部要查清真相，女士官長的父親很早過世，母親獨力撫養5名子女，其中4人從軍，3人在空軍，1人陸軍，都報效國家，子女願意投報國家，母親欣慰，軍方承諾辦好後事，全力配合檢調追查，江啟臣要求一定要釐清真相。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言