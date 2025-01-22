鈕承澤出監日不確定！北檢正辦理保護管束、建立監督網路聯繫機制

導演鈕承澤2021年11月底發監花蓮監獄服刑已3年2月，去年底拚第4次申請假釋成功，但由於他為性侵害假釋犯，台北地檢署仍安排保護管束事宜，包含建立社會安全監督網絡成員聯繫機制，後續再通知花監辦理出監，尚不能確認出監日期。

北檢迄今仍安排鈕承澤假釋案的保護管束事宜，後續再通知花監辦理出監，尚不能確認出監日期。

據了解，性侵害犯假釋案件須會銜轄區婦幼警察隊及家庭暴力暨性侵害防治中心、警分局、派出所等社會安全監督網絡成員，建立聯繫機制，相關監督機制與限制命令確認後始能依規定辦理出監作業。

依「監獄行刑法」第138條第2項但書規定，核准假釋者，應於保護管束命令送交監獄後24小時內釋放之。但有移交、接管、護送、安置、交通、銜接保護管束措施或其他安全顧慮特殊事由者，得於指定日期辦理釋放。