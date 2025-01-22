中橫桶屍案年逾七旬楊鴻儒更二審逃死 合議庭撤銷原判理由曝光

台中市楊鴻儒在2015年間犯下中橫公路兩桶屍案，此案歷經一、二審、更一審，都判楊2個死刑，最高法院在2023年認全案有調查未盡之處，發回更二審，楊仍否認犯罪，今天更二審合議庭認定，該案繫屬法院超過9年，符合刑事妥速審判法減刑規定，改判無期徒刑。

此案今由審判長郭瑞祥、陪席法官陳玉聰、受命法官胡宜如組成的合議庭宣判。合議庭認為，此案自2015年12月繫屬第一審，此次經最高法院112年9月發回更審時，已歷時約7年9月，依發回意旨仍有事項待鑑定、證人待詢問，需時調查釐清，待本院調查完竣更二審判決時，已逾8年，有刑事妥速審判法第7條應減輕其刑事由（死刑減輕者，為無期徒刑），此為原審未及審酌，又未審慎斟酌年邁受刑人縱有假釋出監的可能，其經長期執行後之再犯風險是否因高齡而有減損，於法稍失衡平，故由本院撤銷改判。

更二審指出，為充分評價楊鴻儒罪責，綜合考量應報、特別預防及一般預防的刑罰目的、矯正再社會化等相關的刑事政策，以楊目前年逾七旬，又據辯護人稱其罹患腎臟病的身體健康欠佳情形，對照我國男性平均壽命（依內政部統計資料112年度為76.94歲），即使未來有假釋出獄可能（無期徒刑須依法執行逾25年，且有悛悔實據，始得假釋），縱使折抵因本案羈押期間（迄今未滿1年，前經另案服刑），其年齡亦已逾九旬（甚至更高）。