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農漁會選舉將至...中檢「查賄除暴小組」揭牌 已立案7件

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

農漁會組長、副組長、會員代表選舉將在今年2月15日投票，台中地檢署檢察長張介欽與市警局、調查局等機關首長，在中檢6樓舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，同步設立選舉查察聯繫中心，中檢表示，目前已有蒐報情資立案7件，積極查處偵辦中。

台中地檢署指出，各基層農會農事小組組長、副組長、會員代表選舉，將在今年2月15日投票，中檢查察賄選進入緊鑼密鼓階段，為充分掌握轄內農、漁會各項改選工作期程、地方選舉動態，超前規畫部署查察賄選相關作為，從去年10月起，即逐月召開情資分析會議，積極展開布線與蒐報情資。

去年11月14日召開 「農、漁會選舉查察暨反賄選宣導聯繫會議」，同年12月16日由中檢檢察長張介欽主持、台中高分檢檢察長林錦村指導，與轄內司法警察機關召開 「農、漁會選舉期前策略會議」，針對選舉查察的策略方針進行意見交流，凝聚查賄制暴之共識與決心，建立團隊辦案的合作機制，並規畫以多元化宣導方式，將反賄選理念與檢舉賄選管道深入各級農、漁會與民眾生活。

今天上午10時，中檢檢察長張介欽、台中市調處長張穎仁、航業調查處長李文義、中機動站主任吳詠明、台中市警局長李文章、台中市專勤隊長黃玟晸、台中市政風處長林煥淳在台中地檢署第一辦公大樓六樓舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，同步設立選舉查察聯繫中心，指派人員值勤，受理妨害選舉刑事案件的告訴、告發、自首等事項。

中檢指出，從去年11月25日起，已結合市府農業局、各基層農會舉辦活動，指派（主任）檢察官前往宣導計達 27 場次。檢察長張介欽於今年1月間，更率同選舉查察執行秘書主任檢察官李毓珮、分區專責主任檢察官張桂芳、主任檢察官謝志遠與檢察官林思蘋，前往大雅、和平警分局召開「114年農、漁會改選查察座談會」，對於轄區選情分析，及查察賄選、暴力防制各項工作進行研討精進，力求齊心合作、全力防堵並打擊賄選、暴力等不法手段介入選舉，目前已有蒐報情資立案7件，均積極查處偵辦中。

中檢表示，淨化選風須全民共同努力，請民眾勇於檢舉賄選，檢舉專線為 0800-024-099 （撥通後再按 「4」 ） ，檢舉賄選獎金最高200萬元、境外勢力介選獎金100萬元至2000萬元、選舉賭盤獎金5萬元至500萬元，檢舉人身分、領獎過程均嚴予保密。

台中地檢署今揭牌「查察賄選及暴力執行小組」，台中地檢署檢察長張介欽檢察長（右三） 、市警局長李文章（右二） 、政風處處長林煥淳（右一） 、市調處長張穎仁（左四） 、航調處長李文義（左三） 、中機站主任吳詠明（左二） 、專勤隊長黃玟晸（左一）參與。圖／台中地檢署提供
台中地檢署今揭牌「查察賄選及暴力執行小組」，台中地檢署檢察長張介欽檢察長（右三） 、市警局長李文章（右二） 、政風處處長林煥淳（右一） 、市調處長張穎仁（左四） 、航調處長李文義（左三） 、中機站主任吳詠明（左二） 、專勤隊長黃玟晸（左一）參與。圖／台中地檢署提供

檢察官 賄選

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