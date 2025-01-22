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告不贏！為進口野生動物 三立創辦人張榮華告前主播李天怡又輸

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

三立電視前主播李天怡接受三立相關企業頑皮世界公司委託進口野生動物，被控與夫婿郭人杰、亞太印象公司李吳達哄抬進價，台北地檢署依背信罪起訴，台北地方法院認為頑皮世界無財產損失，判3人無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回確定。

三立創辦人張榮華2020年3月入主頑皮世界、擔任負責人，請新聞部副總經理高明慧處理進口非洲大型野生動物，高女找李天怡尋找管道。李天怡透過李吳達得知南非議員兼律師孫耀亨有相關人脈。

檢方指控，李天怡後來擔任窗口，趁機與郭人杰、李吳達、孫耀亨設立亞太印象公司，再調高動物報價，頑皮世界於是匯款美金379萬元至亞太印象；亞太印象2021年3月股東分紅時，匯款美金25萬元到郭人杰香港帳戶，郭再轉匯給李女，李女、郭、李犯背信罪。

郭人杰把款項匯給李天怡後，傳送「媽媽，妳的辛苦得來的第一筆收入，恭喜」訊息，李天怡回覆「我可以買香奈兒」。

張榮華去年4月至北院出庭作證3小時；集團表示，引進進口動物集團受損1億4千萬元，李天怡不法所得至少超過700萬元。

高明慧在北院時的證詞，北院認為就算亞太印象公司抬高後的價格，還是低於美國長頸鹿，何況依一般事理，商人不可能用成本價出售商品，不能說亞太印象公司報給頑皮世界公司的價格，不是他們跟上游拿到的底價，就認為頑皮世界公司受有總體財產上的損害。

北院認為，檢方舉證雖可證明李天怡參與報價、抬價，不過背信罪構成要件其一是行為人必須是有決定權的人，其次是被害人必須有財產損失，依張榮華證述，只能認定李天怡負責轉達訊息、處理文書作業，不能證明有採購決定權。北院指出，背信案買賣標的是「野生動物或圈養繁殖之野生動物」，交貨條件則是由賣方指定交貨地點，頑皮世界既然接受交易條件，不能因為後來動物沒有順利進口，即認定李女、郭、李犯背信罪。

檢方上訴，但高院今仍維持3人無罪。

三立創辦人張榮華。圖／聯合報系資料照
三立創辦人張榮華。圖／聯合報系資料照
三立電視前主播李天怡。圖／聯合報系資料照
三立電視前主播李天怡。圖／聯合報系資料照

動物 李天怡 頑皮世界

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