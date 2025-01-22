快訊

直播／台馬海纜兩條全斷！中華電證實 15日及今晨接續故障

曾說想去北極殿…林葉亭尋走失父「範圍擴大」 悲吐：爸爸我想你

丁學文專欄／美股3危險訊號 金融市場今年如走向上鋼索

聽新聞
0:00 / 0:00

體測未過掰「多算1圈」 護航昔賴清德隨扈 上校判1年半獲緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

賴清德總統擔任副總統時期的警衛室少將主任謝靜華，接受體能測驗健走成績未達標，時任國安局特種勤務中心上校訓練組長盧永榮，下令上尉鑑測官許正杰竄改謝的成績以達標。台北地方法院認定盧指示改成績，依偽造文書罪判刑1年3月，台灣高等法院今駁回上訴，但諭知緩刑2年。

盧聽聞後頻頻說「感謝審判長、感謝法官」；本件得上訴。

謝靜華曾被爆酒醉當街親吻女軍官被停職。檢方調查，謝靜華2020年由上校升少將，須通過體測，他以公務繁忙為由未受補測，晉升前才以5公里健走等項目替代3千公尺跑步；2021年年度體測時，他又以膝蓋不適合3千公尺跑步為由，改以5公里健走替代，但鑑測成績未達標，國安局特勤中心訓練組鑑測後卻未如實填載分數。

特勤中心內部有人舉報，國安局政風處展開調查，函送特勤中心訓練組長盧永榮及鑑測官許正杰。檢方查出，盧明知謝的成績為「47分28秒」，為讓成績達標為「45分」，下令許將成績登載為「44分48秒」，以符合維安特勤人員體能要求。

許正杰在北院開庭時表示，2021年8月31日執行鑑測時因有將級以上受測人員，循例組長會到場督測或視導，組長以上的長官到場督測，與他職責範圍的事項若意見、看法不同時，會依幹部指導，亦即他要聽盧永榮的話。

許說，謝靜華就是沒有合格，他記得後面簽證欄部分好像沒有寫「合格」二字，最後他變成合格是因為依照盧永榮的指示，盧說他「多算謝靜華1圈」。許證稱沒有多算，鑑測當下他有用「正」字記錄在另一張紙上登載，確定謝靜華完測當下已超時。

北院開庭時，盧先承認犯罪，後又否認，稱直到偵查庭中檢察官拿出數據，他才發現誤植謝靜華的體測成績單，沒有對不起職務。一審認定盧指示竄改成績，犯後態度不佳，判刑1年3月；許已於偵查中認罪，獲檢方緩起訴。

案經上訴，高院今駁回，但盧永榮緩刑2年，當事人可上訴。

時任副總統賴清德「萬里」警衛室主任謝靜華（左）在體能測驗時，以5公里健走替代3千公尺跑步，卻傳出當時的國安局特種勤務中心上校訓練組長盧永榮「放水」。圖／取自UDN新聞網影片
時任副總統賴清德「萬里」警衛室主任謝靜華（左）在體能測驗時，以5公里健走替代3千公尺跑步，卻傳出當時的國安局特種勤務中心上校訓練組長盧永榮「放水」。圖／取自UDN新聞網影片

健走 偽造文書 國安局

延伸閱讀

拋下修總統罷免門檻 賴士葆：怎樣罷立委就怎樣罷總統

國債高築「每人背25.2萬」 白指刪預算非常客氣：綠色敗家子不知節制

【重磅快評】老小都是仇恨製造機 賴清德該嚇出冷汗！

總預算刪補貼台電1千億 傅崐萁：根本不應送入立院

相關新聞

逃死！中橫桶屍案楊鴻儒三度判死 更二審今逆轉判無期

台中市楊鴻儒經營賭場，欲與楊姓女富商交往，認為楊女的陳姓同居男友是絆腳石，另外也不滿賴姓賭客懷疑詐賭、揚言檢舉，8年前下...

告不贏！為進口野生動物 三立創辦人張榮華告前主播李天怡又輸

三立電視前主播李天怡接受三立相關企業頑皮世界公司委託進口野生動物，被控與夫婿郭人杰、亞太印象公司李吳達哄抬進價，台北地檢...

體測未過掰「多算1圈」 護航昔賴清德隨扈 上校判1年半獲緩刑

賴清德總統擔任副總統時期的警衛室少將主任謝靜華，接受體能測驗健走成績未達標，時任國安局特種勤務中心上校訓練組長盧永榮，下...

鈕承澤回家過年夢碎？ 獄方：等北檢安排、不是說放就放

導演鈕承澤因性侵判刑4年，於2021年11月底入監，去年底第4次申請假釋成功，需到戶籍地台北地檢署報到，接受保護管制。矯...

台中警紅白單案31官警起訴 檢批「積非成是」不良風氣

台中第六分局去年爆發警員集體圖利案，時任西屯派出所巡佐李科甲礙於警友會人情，受違規車主關說，要警員將白單改成罰則較輕的紅...

台中警紅白單貪汙案 中檢今第二波起訴金桂明等15人

台中第六分局去年爆發警員集體圖利案，時任西屯派出所巡佐李科甲礙於警友會人情，受24名違規車主關說，要17名警員將白單改成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。