台中警紅白單案31官警起訴 檢批「積非成是」不良風氣

台中第六分局去年爆發警員集體圖利案，時任西屯派出所巡佐李科甲礙於警友會人情，受違規車主關說，要警員將白單改成罰則較輕的紅單，台中地檢署在今年初偵結起訴李科甲等涉案18人，李獲10萬元交保，今天第二波起訴，太平前偵查隊長金桂明等15人，檢方批評金等人犯行是「積非成是」，但涉案配合的警員已坦認犯行，建請法院給予緩刑。

檢察官吳昇峰在起訴中指出，此波起訴的金桂明等15名官警，已全數在偵查中自白，坦承主要部分犯行，建請請法院依貪汙治罪條例第8條第2項前段、第12條第1項規定，減輕其刑，另僅沈姓警員未犯貪汙治罪條例。

檢方指出，金桂明、李科甲辜負國家賦予職務的任務使命，以違法「改單」及「銷單」方式圖利他人，使其誤以徇私即可自外於國家法治，混淆正當社交往來與請託關說的分際，更使違規的人，誤認交通違規都可藉由請託關說脫免或減輕罰鍰。

檢方批評，此舉不僅無形中擴大交通潛在危害，使整體交通違規取締作業的公平性，陷於遭受特權介入之質疑， 「積非成是」導致不當觀念傳遞予新進同仁，不良風氣蔓延警界。念及金桂明、李科甲等2人是受警友會或親友等民眾，或警界同仁請託關說的舊時代思維與錯誤觀念，惡性尚非重大，且犯後坦承犯行，建請法院量處適切之刑。

洪姓警員等12名負責開立白單的基層員警，犯行是配合警界長官金桂明，或是受警界學長李科甲請託，礙於同仁情誼，或囿於警界封閉文化而誤罹刑章，犯後均坦承犯行、深知悔悟，犯後態度良好，建請法院就洪姓警員等 12人部分從輕量刑，酌予緩刑的機會，以啟自新。

另外，沈姓警員因怠惰疏失，沒在期限內將逕舉單轉為通知單，事後又為避免遭行政懲處，竟以其他違規車輛替代原先逕舉單所開立的違規車號，上傳交通智慧執法系統，同樣造成原先逕舉單的違規車號車主免於受罰結果。但其犯後坦承犯行，深知悔悟，犯後態度良好，建請法院從輕量刑，酌予緩刑。

起訴指出，金桂明等15人均明知員警取締違規停車時，若駕駛人不在場時，執行人員應視違規事實，於違規停車逕行舉發逕舉單 （俗稱白單）上填寫違規車號、時間、地點及違規條款等資料，將逕舉單張貼或夾放於遭取締之汽、機車之明顯處標示之，再回派出所交由交通警察大隊按取締之內容寄發 「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單）予違規車輛的車主。